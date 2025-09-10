Nuevo cambio de look de Alcaraz para celebrar el número 1 de la ATP

Otro cambio de look de Carlos Alcaraz. Si el tenista ya sorprendió a todos con su cambio de peinado en el US Open, ha sido ganarlo, proclamarse número uno de la ATP y volver a cambiar su pelo... pero esta vez se ha atrevido un poquito más y se ha cambiado incluso de color. Eso si, esta vez no es obra de su hermano, se ha puesto en manos de un profesional.

Carlos Alcaraz ya está en Murcia y de las primeras cosas que hizo al llegar desde Estados Unidos, donde el domingo conquistó su segundo título en el US Open y recuperó el número 1 de la ATP, fue hacerse un atrevido cambio de look profundizando en el rapado que le hizo su hermano en Nueva York y tintándose el pelo de blanco reluciente.

Carlos se puso en manos de Víctor Martínez, su peluquero personal, y éste colgó el resultado de su trabajo. El reportaje videográfico y fotográfico lo acompañó de una frase con dedicatoria para el líder del tenis mundial. "Los hombres se visten por los pies y este tío tiene palabra. Nuevamente número 1 y look nuevo. Carlitos Alcaraz, estamos locos", escribió Víctor en sus redes sociales.

Un toque particular

El tenista, que sorprendió con el aspecto que presentó en Flushing Meadows después de que Álvaro le pasara la máquina por la cabeza, vio crecer su cabello al tiempo que iba superando rondas en el cuarto y último Grand Slam de la temporada y, de hecho, alzó el título ya con la testa bien poblada. Ahora le ha dado un toque particular que mostrará en la pista la próxima semana en la Copa Laver que afrontará del 19 al 21 de este mes de septiembre en la ciudad estadounidense de San Francisco.

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del US Open en Nueva York. / Afp

Una maquina de ganar dinero

Carlos Alcaraz sigue engrandando su leyenda. Tras su espectacular victoria en la final del US Open ante Sinner, el murciano, ya de nuevo número 1 del mundo, conquistaba su sexto Grand Slam pero además, se embolsaba 5 millones de dólares A sus 22 años, el tenista español va camino de superar todos los récords... deportivos y también económicos. A sus 22 años ha superado ya los 53 millones de dólares (45 millones de euros, aproximadamente) en premios ganados a lo largo de su carrera deportiva. Una cifra que a buen seguro, no dejará de crecer en los próximos años.