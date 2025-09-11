Pedro Martínez: "Vuelvo con muchas ganas a la Copa Davis "

La Selección Española MAPFRE de Tenis afronta este fin de semana su eliminatoria de Copa Davis contra Dinamarca en Marbella, con la clasificación para la Final 8 de Bolonia en juego. Una cita en la que participará, como número dos del equipo, Pedro Martínez Portero. El valenciano afronta la eliminatoria con ilusión: "Vuelvo con muchas ganas a la Copa Davis después de unos cuantos meses. Sí que es verdad que la última gira no ha ido como quería, pero bueno, he podido descansar un poco y recargar pilas para estar al cien por cien aquí". "El tenis a veces va un poquito mejor o un poquito peor y hay que seguir trabajando sin desanimarse. Esto es un deporte a muy largo plazo, así que creo que estoy bien y con ganas", añadió Portero en la rueda de prensa del equipo español.

Jaume Munar, número 1

El balear llega a Marbella con su mejor ranking personal #37 tras firmar sus primeros octavos de final de Grand Slam en el US Open. "Está siendo un año muy positivo para mí. He ido quemando etapas y creciendo, aunque el trabajo viene de mucho más atrás. Así que me siento muy bien, preparado para dar lo mejor de mí aquí y lo que venga por delante", aseguró, para añadir: "Hay también una parte importante de madurez, llevo años de experiencia, y todo eso se va juntando en un cóctel que crea que el jugador que soy hoy."

Asumir el Nº 1 del equipo es para él un privilegio: "Representar a esta selección como número uno es algo realmente importante y especial. A lo largo de todos estos años hemos tenido a jugadores espectaculares como números uno, que han hecho de esta selección lo que es hoy en día, así que lo tomo como un honor y un privilegio".

Roberto Carballés y Pablo Carreño, optimistas

Roberto Carballés también repite en el equipo tras su exitoso debut de este año, aunque los problemas físicos le han acompañado desde entonces: "La verdad que ha sido duro porque en el mejor momento de la temporada sufrí la lesión ahí en el psoas y se me alargó más de lo normal. Hay que intentar olvidarlo y volver a recuperar el nivel de principio de año".

El más veterano del equipo es Pablo Carreño, que vuelve al equipo después de dos convocatorias y la paternidad recién estrenada. "Es es verdad que tenemos alguna baja sensible como la de Carlos o la de Álex, pero al final también creo que tenemos un equipo bastante compensado. Tenemos jugadores que están jugando muy bien como Jaume, jugadores también como Pedro que viene haciendo un gran año, así que ojalá que nos salga bien esta semana y podamos brindarle a todo el público de Marbella y de España una bonita eliminatoria y conseguir ganar".