Ya hay emparejamientos definitivos para el España-Dinamarca de Copa Davis

El capitán español de Copa Davis, David Ferrer ha dado a conocer ya el orden de juego. Pablo Carreño y Jaume Munar abrirán la eliminatoria de segunda ronda de Qualifiers de la Copa Davis 2025 entre España y Dinamarca en Marbella ante Holger Rune y Elmer Møller respectivamente. Los partidos darán comienzo a partir de las 12:30h de este sábado 13 de septiembre en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella.

Carreño frente a Rune

En el partido que abrirá la eliminatoria, Pablo Carreño (#123) se reencontrará con una de las actuales estrellas del tenis mundial, Holger Rune (#11) al que ganó sus tres primeros cara a cara antes de sufrir la lesión en el codo. “Las cosas han cambiado desde entonces. Es un jugador muy joven que ha mejorado mucho estos últimos años”, asegura el asturiano en declaraciones facilitadas por la RFET.

El último precedente jugado el pasado año en el Masters 1000 de Canadá fue para el danés, pero el medallista olímpico español confía en el apoyo del público: “Obviamente, él es favorito, pero tengo la ventaja de que jugamos en casa y espero que mañana la gente esté al cien por cien conmigo, me ayude y podamos llevar el partido adelante”.

Munar frente a Moller

Ante la ausencia de Carlos Alcaraz, Jaume Munar (#37) estrenará su condición de número uno español ante otra gran promesa del tenis danés: Elmer Møller (#113) en el que será el primer enfrentamiento entre ambos. El balear llega a la cita en su mejor momento profesional tras firmar sus primeros octavos de final de Grand Slam en el US Open. “Más que en todo lo que pueda envolver el partido y la importancia que tiene yo me tengo que concentrar en mi nivel de tenis. Desde que llegamos aquí he ido de menos a más, sintiéndome mejor cada día, y estoy preparado para ello. Obviamente, la gestión emocional de representar a tu país como número uno estará ahí, pero la he trabajado y creo que estoy preparado para ello, con mucha más ilusión que presión”, afirma.

Pedro Martínez y Munar, en el dobles

Para el dobles, David Ferrer ha anunciado al propio Jaume Munar junto al valenciano Pedro Martínez Portero. El capitán ha argumentado así la alineación del equipo: “La decisión no ha sido fácil porque los cuatro jugadores están en un buen momento, pero Jaume viene jugando muy bien, con mucha confianza, y sabíamos que iba a ser el número uno. Y Pablo jugó buen tenis en el US Open y se le ha visto con mucha confianza en los entrenos. Es un jugador muy bueno, que ha estado arriba y es capaz de jugar a un grandísimo nivel.”

Los partidos podrán seguirse en directo a través de la señal de Movistar Plus+.

Ya hay programa / RFET

PROGRAMA PARTIDOS

Sábado, 13 de septiembre (12:30)

Pablo Carreño (ESP) vs Holger Rune (DEN)

Jaume Munar (ESP) vs Elmer Møller (DEN)

Domingo, 14 de septiembre (11:30)

Pedro Martínez / Jaume Munar (ESP) vs

August Holmgren / Johannes Ingildsen (DEN)

Jaume Munar (ESP) vs Holger Rune (DEN)

Pablo Carreño (ESP) vs Elmer Møller (DEN)