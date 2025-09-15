Leyre Romero, en la lista de España para el asalto a la Billie Jean King

Brilló en la última edición de Roland Garros y ahora tiene la oportunidad de hacer historia en la Copa Billie Jean King con España. Y es que la valenciana Leyre Romero ha sido convocada por la capitana Carla Suárez para la cita que arranca el miércoles ante la de Ucrania en el Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China, con el objetivo de ganar su sexto título.

En el equipo español estarán también Paula Badosa, número 20 del mundo, Jessica Bouzas (50), Cristina Bucsa (62) y Aliona Bolsova, mientras que Leyre Romero (125), suple a una Nuria Párrizas (144) que se lesionó en el Abierto de Estados Unidos.

En caso de superar a las ucranianas, jugarían su partido de semifinales contra las ganadoras del Italia-China el viernes 19 a las 17:00 hora local. Una eliminatoria complicada con Elina Svitolina (bronce en los Juegos de Tokio en 2021) y Marta Kostyuk (semifinalista de Grand Slam y 25 del ránking) como duras oponentes.

Ambos equipos tuvieron que pasar por las eliminatorias de la Copa Billie Jean King en abril para ganarse un puesto en la final. España ganó su grupo, en el que también estaban Brasil y la favorita, República Checa, mientras que Ucrania venció a Suiza y Polonia.

Precedente

Esta será solo la segunda vez que los dos países se enfrenten en la competición, ya que el único encuentro tuvo lugar en 2013, cuando España acogió su eliminatoria del Grupo Mundial 2 de lo que entonces era la Fed Cup. España ganó esa eliminatoria por 3-1.

Badosa, que regresa tras superar los problemas de psoas que la mantuvieron alejada del circuito desde Wimbledon, confesó haberse enfrentado a "meses muy duros, un año complicado con lesiones", aunque afirmó sentirse muy bien y "con muchísimas ganas de representar a España", a la espera de dar el cien por cien.

Por su parte, la gallega de 22 años, Bouzas, es una de las grandes apuestas del cuadro y la que más expectativas genera, al llegar en el mejor momento de su carrera y siendo la 50º jugadora del mundo.

Leyre Romero, en un entrenamiento con el equipo español / RFET

Su compañera, Cristina Bucsa, acaba de firmar sus primeros octavos de final de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos a los 27 años, además de ser medallista olímpica tras el bronce conseguido en París en 2024 junto a Sara Sorribes en el cuadro de dobles.

Leyre Romero, de 23 años y Aliona Bolsova, de 27, llegaron la tarde del viernes a la concentración española para ponerse a las órdenes de Carla Suárez.

Historia en las Copas Billie Jean King

España, con Conchita Martínez y Arantxa Sánchez a la cabeza, consiguió su ultimo título en 1998 ante Suiza y los anteriores datan de 1991, 1993, 1994 y 1995, en lo que fueron unos años 90 dorados.

Una larga sequía pese a haber sido anfitriona de las Finales del torneo en las dos últimas ediciones (2023 en Sevilla y 2024 en Málaga), en las que la selección no pudo ofrecer su mejor versión.

La capitana Carla Suárez junto a Jessica Bouzas. / MARTIN DIVISEK / EFE

El camino hacia 'la sexta' también está completo de meritorios subcampeonatos, en los años 1989, 1992, 1996, 2000, 2002 y 2008. En la última Carla Suárez era parte del equipo nacional, que perdió por 4-0 en la final ante Rusia.

Cabe recordar que la valenciana Anabel Medina dejó el cargo el año pasado tras la eliminación en los octavos de final ante Polonia.