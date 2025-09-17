España ha conocido su rival en la Final a 8 de la Copa Davis

La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha realizado el sorteo del cuadro para la Final a 8 de la Copa Davis, que se celebrará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre. El sorteo tuvo lugar este miércoles en la Piazza Maggiore de Bolonia.

Catorce equipos compitieron en las siete eliminatorias de la segunda ronda de los Qualifiers en todo el mundo el fin de semana pasado, y los siete ganadores avanzaron a la Final a 8. Se unirán a Italia, defensora del título y anfitriona en Bolonia, y los equipos competirán para ser coronados campeones del mundo de 2025 del 18 al 23 de noviembre.

Emparejamientos

En la parte superior del sorteo, Italia, vigente campeona del mundo, se enfrentará a Austria, mientras que Francia se enfrentará a Bélgica.

En la parte inferior del cuadro, España se enfrentará a Chequia, que por sorteo salió cuarta cabeza de serie. Argentina, se medirá a Alemania.

El sorteo completo de cuartos de final es el siguiente:

Italia (1) vs Austria

Francia (3) vs Bélgica

España vs Chequia (4)

Argentina vs Alemania (2).

El orden de juego de los partidos de la Final a 8 se publicará próximamente. Las entradas se pueden comprar a través de este enlace.

Cuadro Final a 8 de la Copa Davis 2025. / ITF

Representación

En la ceremonia del sorteo estuvieron presentes Feliciano López (director del torneo de la Final a 8 de la Copa Davis), Angelo Binaghi (presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel), Andrea Abodi (ministro de Deportes y Juventud), Giammaria Manghi (Coordinador de Políticas Deportivas – Región de Emilia-Romaña) y Roberta Li Calzi (concejala de Deportes y Presupuestos – Ayuntamiento de Bolonia).

Feliciano López, director del Torneo de la Final a 8 de la Copa Davis, declaró: «Todos los jugadores que representaron a sus países en la segunda ronda de la fase clasificatoria el fin de semana pasado lo dieron todo en la cancha, y todos merecen la oportunidad de volver a hacerlo en la Final a 8. Fue fantástico estar en el sorteo de hoy, que ha dado lugar a unas eliminatorias muy emocionantes. Tras tres años de éxito en Málaga, estoy con mucha ilusión de iniciar este nuevo capítulo de la Final a 8 en Bolonia. Estoy deseando volver en noviembre».

Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel, declaró: «Volver de Málaga como campeones del mundo por dos años consecutivos ha sido una de las experiencias más emotivas de nuestro liderazgo. La Copa Davis es un torneo histórico, aclamado en todo el mundo, y celebrar su Final a 8 en Italia es un verdadero orgullo. Bolonia ha forjado una conexión especial con este evento: la calidez y la energía de su público ya han impulsado nuestros triunfos anteriores. Y tras las Nitto ATP Finals en Turín, estamos listos para más días inolvidables, gracias al esfuerzo conjunto de la ITF, el Departamento de Deportes, la Región de Emilia-Romaña y el Ayuntamiento de Bolonia. Estamos listos para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia del tenis, con un espectáculo único y unas bases aún más sólidas para el futuro de nuestro deporte».