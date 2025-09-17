Una gran Badosa no puede con Svitolina y España, eliminada en la Billie Jean King

La selección española terminó su andadura en la Copa Billie Jean King tras la derrota de Paula Badosa ante la ucraniana Elina Svitolina por 5-7, 6-2 y 7-5 este miércoles, en el segundo y definitivo envite de la eliminatoria de cuartos de final que se disputó en el Bay Sport Arena de Shenzen (China).

2-0 para Ucrania

El equipo español, capitaneado por Carla Suárez, cayó en sus dos partidos ante el conjunto de Europa del este. Primero Jéssica Bouzas por 2-0 ante Marta Kostyuk y posteriormente Badosa, quien mostró una gran versión tras su vuelta de la lesión en el psoas.

La número 1 de su país no pudo ante la medallista olímpica y ganadora de las WTA Finals, pero dejó una gran versión en Shenzhen, sobre todo con la derecha, además de lograr darle la vuelta a un 5-2 en contra en la tercera manga y estar cerca de ganar el encuentro.

El conjunto de Carla Suárez deja China con una derrota por 2-0 de Bouzas ante Kostyuk pero con la noticia positiva de la vuelta de su líder a las pistas, quien demostró tener cuerda para rato.

La exnúmero dos del mundo se sintió desde el comienzo cómoda con su derecha, sobre todo la cruzada, con la que acribilló a Svitolina siempre que pudo. La española entró intensa a pista y logró conseguir la rotura en el quinto juego.

Si bien estuvo más imprecisa en los desplazamientos laterales cuando la ucraniana la movía por la pista, aguantó el tipo hasta el 5-5 y con energías para el momento clave. Rompió en el undécimo juego y ganó el set con su saque (7-5) certificando sus buenas sensaciones en el partido.

Paula Badosa reapareció después de tres meses / RFET

El partido cambió en el segundo set

Las tornas cambiaron negativamente para la española en la segunda manga. Svitolina empezó a meter más bolas y Badosa a precipitarse, lo que propició un duro 3-0 abajo.

La ucraniana estaba metida de lleno en el partido mientras que la número 20 del mundo empezó a fallar más de lo necesario. Con el paso de los minutos la energía y el físico fueron cambiando de lado, lo que se tradujo en un 6-2 que abrió la puerta a un tercer y definitivo set.

Svitolina volvió a empezar como un cañón, con rotura incluida, ante una Badosa desesperada y demasiado errática en esa fase del partido, pero que no dudó en dejarse la piel en cada punto.

Ese sentido de supervivencia, acompañado de una fiereza tremenda, le dio vida a la española, que con un nivel más de agresividad con la derecha empezó a mandar en los peloteos y pudo igualar la contienda (5-5).

Sin embargo, cuando mejor estaba, llegó la versión más sólida de Svitolina, que ganó su saque y logró romper a Badosa para llevarse el partido y la eliminatoria, clasificando a Ucrania para semifinales.