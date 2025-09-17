Copa Billie Jean King
Una gran Badosa no puede con Svitolina y España, eliminada en la Billie Jean King
El regreso a la competición de la española después de tres meses no pudo impedir la derrota ante Ucrania
EFE
La selección española terminó su andadura en la Copa Billie Jean King tras la derrota de Paula Badosa ante la ucraniana Elina Svitolina por 5-7, 6-2 y 7-5 este miércoles, en el segundo y definitivo envite de la eliminatoria de cuartos de final que se disputó en el Bay Sport Arena de Shenzen (China).
2-0 para Ucrania
El equipo español, capitaneado por Carla Suárez, cayó en sus dos partidos ante el conjunto de Europa del este. Primero Jéssica Bouzas por 2-0 ante Marta Kostyuk y posteriormente Badosa, quien mostró una gran versión tras su vuelta de la lesión en el psoas.
La número 1 de su país no pudo ante la medallista olímpica y ganadora de las WTA Finals, pero dejó una gran versión en Shenzhen, sobre todo con la derecha, además de lograr darle la vuelta a un 5-2 en contra en la tercera manga y estar cerca de ganar el encuentro.
El conjunto de Carla Suárez deja China con una derrota por 2-0 de Bouzas ante Kostyuk pero con la noticia positiva de la vuelta de su líder a las pistas, quien demostró tener cuerda para rato.
La exnúmero dos del mundo se sintió desde el comienzo cómoda con su derecha, sobre todo la cruzada, con la que acribilló a Svitolina siempre que pudo. La española entró intensa a pista y logró conseguir la rotura en el quinto juego.
Si bien estuvo más imprecisa en los desplazamientos laterales cuando la ucraniana la movía por la pista, aguantó el tipo hasta el 5-5 y con energías para el momento clave. Rompió en el undécimo juego y ganó el set con su saque (7-5) certificando sus buenas sensaciones en el partido.
El partido cambió en el segundo set
Las tornas cambiaron negativamente para la española en la segunda manga. Svitolina empezó a meter más bolas y Badosa a precipitarse, lo que propició un duro 3-0 abajo.
La ucraniana estaba metida de lleno en el partido mientras que la número 20 del mundo empezó a fallar más de lo necesario. Con el paso de los minutos la energía y el físico fueron cambiando de lado, lo que se tradujo en un 6-2 que abrió la puerta a un tercer y definitivo set.
Svitolina volvió a empezar como un cañón, con rotura incluida, ante una Badosa desesperada y demasiado errática en esa fase del partido, pero que no dudó en dejarse la piel en cada punto.
Ese sentido de supervivencia, acompañado de una fiereza tremenda, le dio vida a la española, que con un nivel más de agresividad con la derecha empezó a mandar en los peloteos y pudo igualar la contienda (5-5).
Sin embargo, cuando mejor estaba, llegó la versión más sólida de Svitolina, que ganó su saque y logró romper a Badosa para llevarse el partido y la eliminatoria, clasificando a Ucrania para semifinales.
