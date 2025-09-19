Carlos Alcaraz, un seguro con España y con Europa

Carlos Alcaraz, número 1 del tenis mundial y ganador ya de 23 títulos como profesional a sus 22 años, es también un valor al alza cuando juega representando a España y a Europa y los números lo atestiguan pues ganó 12 de 14 partidos individuales y cuatro de siete de dobles.

El joven jugador murciano liderará al equipo europeo frente al del resto del mundo en la Copa Laver 2025, torneo que se celebra este fin de semana en la ciudad estadounidense de San Francisco.

Alcaraz, quien debutará en la madrugada de viernes a sábado en España, en torno a las 5:00, jugando el dobles junto al checo Jakub Mensik frente a los estadounidenses Taylor Fritz y Alex Michelsen, se presentará en California después de haber ganado siete títulos esta temporada, entre ellos lis Grand Slam de Roland Garros y el reciente del Abierto de Estados Unidos, y con un espectacular 61-6 en victorias-derrotas.

El de El Palmar es una de las grandes bazas del equipo capitaneado por el francés Yannick Noah en el enfrentamiento contra el que dirigirá el estadounidense Andre Agassi.

Carlos Alcaraz, horas antes de su debut en dobles en la Laver Cup de 2025. / Jeff Chiu / AP

El pasado año, en Berlín, fue clave en el triunfo por 13-11 de los del Viejo Continente venciendo él sus dos partidos individuales y uno de los dos de dobles y sumando en ocho de los 13 puntos que logró el conjunto entonces guiado por el sueco Bjorn Borg, que remontó un 4-8 tras la segunda jornada y un 7-11 mediada la tercera y última.

Resto de torneos

En los otros torneos masculinos por países que contempla la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), aunque estén organizados por la Federación Internacional de Tenis (ITF), Alcaraz también sale bien parado.

En la Copa Davis su bagaje es de 5-1 en individuales y 1-1 en dobles mientras que en los Juegos Olímpicos de París 2024, cita en la que también participó en ambos cuadros, se proclamó subcampeón jugando solo -ganó cinco encuentros y únicamente perdió la final ante el serbio Novak Djokovic por un ajustado 6-7 (3) y 6-7 (2)- y, formando pareja con el mallorquín Rafa Nadal, llegó hasta cuartos de final -dos victorias y una derrota-.

Así pues, el cómputo global del murciano contando la Davis, los Juegos y la Laver es de 16 partidos ganados y cinco perdidos, con un 12-2 en individuales y un 4-3 en dobles.