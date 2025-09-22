Alcaraz, liderazgo sin éxito en la Copa Laver, con siete puntos en la derrota de Europa

Carlos Alcaraz Garfía, número 1 de la ATP, ejerció liderazgo para el equipo de Europa en la Copa Laver pero ello no se tradujo en éxito y el joven tenista murciano, de 22 años, fue el subcampeón al perder el conjunto del Viejo Continente por 9-15 ante el del resto del mundo y eso que él sumó siete de los nueve puntos a los que tuvo acceso.

El Chase Center de San Francisco, en el estado estadounidense de California, acogió la octava edición de esta competición universal en la que el cuadro del resto del mundo obtuvo su tercer título tras los de 2022 en Londres y 2023 en Vancouver. Así fue a pesar de que Alcaraz lo puso difícil y el de El Palmar se impuso en los dos partidos de dobles -junto al checo Jakub Mensik frente a los estadounidenses Taylor Fritz y Alex Michelsen por 7-6 (7) y 6-4 y haciendo pareja con el noruego Casper Ruud contra otra pareja local, la formada por Michelsen y Reilly Opelka por 7-6 (4) y 6-1-. En individuales Alcaraz perdió contra Fritz por 3-6 y 2-6 para luego, en la tercera y última jornada del torneo, vencer al argentino Francisco Cerundulo por 6-2 y 6-1.

El español, quien el pasado año sí que alzó el trofeo siendo protagonista en Berlín -entonces sumó ocho de los 13 puntos en el triunfo por 13-11-, mantuvo viva la esperanza para el conjunto capitaneado por Yannick Noah, logró siete puntos -en los otros dos sumaron el primer día Mensik (6-1, 6-7 (7) y 10-8 ante Michelsen) y Ruud (6-4 y 7-6 (4) contra Opelka). También siete tantos obtuvo el australiano Alex de Miñaur, en su caso venciendo los tres encuentros que disputó -dos individuales y uno de dobles-, mientras que seis consiguió Fritz con dos victorias, incluida la definitiva ante el alemán Alexander Zverev por 6-3 y 7-6 (5), y una derrota en dobles.

Carlos Alcaraz. / Jeff Chiu / AP

Tras tres días de tenis y espectáculo en una competición que no otorga puntos pero sí mucho prestigio y que el año que viene se jugará en Londres los de Andre Agassi levantaron el trofeo en San Francisco y a partir ya de esta semana se retoma el circuito con el pupilo de Juan Carlos Ferrero y Samuel López defendiendo el liderato en el mismo en el ATP 500 de Tokio, en el que debutará.