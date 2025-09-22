Doblete de David Ferrer y triunfo junto a Anabel Medina en la Copa Leyendas

El Club de Tenis de Albacete acogió el pasado fin de semana la III Copa Leyendas, que tuvo como grandes protagonistas a los valencianos David Ferrer y Anabel Medina, ganadores en dobles el sábado. El de Xàbia, además, hizo doblete al vencer también en la final de individuales del domingo a Tommy Robredo en dos sets por 6-3 y 7-5 en menos de dos horas de partido.

La otra gran protagonista del fin de semana, sin embargo, fue Arantxa Sánchez Vicario, quien volvió a jugar un partido 22 años después de su retirada para formar pareja de dobles con Robredo, en un evento que sirvió para rendir homenaje a la mejor tenista española de la historia, doble medallista olímpica, ganadora de 5 títulos de la Billie Jean King Cup y de cuatro Grand Slams: tres Roland Garros (1989, 1994 y 1998) y un abierto en Estados Unidos (1994), al margen de otros diez que ganó entre dobles femeninos (6) y mixtos (4).

Arantxa, que se incorporó recientemente junto a Medina a la junta directiva de la RFET presidida por Miguel Díaz Román, recibió el calor del público y de sus compañeros, con más de 2.000 personas en las gradas, aunque no pudo celebrar su regreso a las pistas a los 53 años con un triunfo al caer en el dobles ante la pareja valenciana por 7-5, 3-6 y 10-3, en el súper 'tie break.

Final de individuales entre David Ferrer y Tommy Robredo. / @AytoAlbacete

Palmarés de la Copa Leyendas

David Ferrer logró su primero título de la Copa Leyendas en su tercera edición y toma así el relevo de Pablo Andújar y a un Guillermo García López que se impuso en la pirmera edición en una final ante Feliciano López. En la primera de las ediciones, el de Xàbia tuvo que retirarse por lesión en la semifinal.