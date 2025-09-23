Charo Esquiva Bañuls (Bigastro, Alicante, 17 años), una de las grandes promesas del tenis valenciano y español, se colgó la medalla de plata en su debut en el Campeonato de Europa Júnior (Sub-18), que se ha disputado esta semana en la localidad austriaca de Oberpullendorf, al perder en la final con la sueca Nellie Taraba Wahlberg: "Teniendo en cuenta que las condiciones no eran las mejores para mí (lo digo por la lentitud de las pistas), estoy satisfecha. Obviamente, hubiera querido ser campeona de Europa, pero he hecho todo lo que he podido. En la final, no serví nada bien. No me entraban los primeros saques y perdí muchos servicios. Todo esto afectó negativamente a mi juego".

Charo Esquiva, durante el torneo en Austria. / Europe Tennis

A principios de septiembre, la tenista FER firmó el mejor Grand Slam de su vida y, tras ganar tres partidos, llegó hasta los cuartos de final del US Open. "Son torneos y contextos diferentes, pero, si he de elegir, me quedaría con los cuartos de final alcanzados en Nueva York. Además, el US Open es mi torneo favorito", destacó Charo Esquiva en decaraciones a Proyecto FER cuando se le preguntó a qué éxito daba más valor, a la plata europea o a los cuartos de final alcanzados hace dos semanas en el US Open.

Salto de calidad en 2023

En el año 2023, siendo todavía Cadete de primer año, disputó los torneos Júnior de tres Grand Slam, un hecho muy significativo. En dos de ellos, en Roland Garros y en el Open USA, alcanzó los octavos de final. Por contra, cayó en el segundo cruce de Wimbledon. Además, se proclamó campeona de España Cadete y se adjudicó el ITF Júnior 500 de Offenbach, Alemania.

Esta dinámica de 2023 no pudo consolidarla durante la pasada temporada. Su paso por los Grand Slam Júnior fue testimonial. Perdió en las primeras rondas de París, Londres y Nueva York. Su mejor resultado llegó con la medalla de bronce en el torneo de dobles femenino del Campeonato de Europa Cadete, en Parma. Pero Charo ha vuelto a recuperar vuelo y altura en 2025. "Aunque, por supuesto, siempre quiero más, estoy bastante contenta con mi nivel y, sobre todo, con la progresión que he tenido este año con respecto a 2024. Además, he conseguido meterme en el top-10 del ranking mundial. Me falta mejorar el saque, ser más intensa y tener un juego más atacante, más ofensivo, más valiente en momentos clave", destacó la deportista alicantina.

Próxima cita importante

A finales de octubre, Charo Esquiva disputará "una especie de WTA o ATP Finals, pero para la categoría Júnior. Se celebra en China a finales de octubre y reúne a las 8 primeras del ránking mundial Júnior. Aunque yo soy la 10º, voy a participar gracias a alguna renuncia. Y me hace mucha ilusión".