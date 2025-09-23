Rafa Nadal denuncia una estafa con su voz e imagen a través de IA

Aviso de Rafa Nadal a sus seguidores sobre la circulación de vídeos falsos en los que se le atribuyen consejos o propuestas de inversión. Si últimamente has visto vídeos del extenista de Manacor dando consejos sobre inversiones, son falsos, ya que se ha simulado su voz a través de inteligencia artificial. Así lo ha confirmado el propio extenista español, que ha lanzado un mensaje de alerta a través de sus redes sociales para alertar a sus seguidores.

El comunicado de Nadal ha asegurado que su equipo ha detectado "vídeos falsos generados por inteligencia artificial" en los que "aparece una figura que imita mi imagen y voz". En dichas imágenes, aparece un supuesto Rafa Nadal dando consejos o propuestas de inversión. "No provienen de mí", ha confesado en su mensaje en redes sociales.

El deportista añade que no respalda ni ha realizado este tipo de mensajes y pide a sus seguidores que tengan cuidado al encontrar contenido de este tipo en redes sociales.

Comunicado de Nadal

Hola a todos.

Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz.

En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes.

Gracias a todos por la atención y el apoyo.

Nadal, durante la ceremonia de entrega de los 'III Premios Fundación Rafa Nadal' / EFEA

No es el primero

El caso de Nadal no es el primero de este tipo. El pasado verano, se detectaron en sitios como Instagram o YouTube vídeos similares en los que los criminales se hacían pasar por todo tipo de personalidades conocidas, desde Florentino Pérez hasta Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o Ana Botín. En algunos de ellos se utilizaba su imagen para promocionar una plataforma fraudulenta de inversión y se prometían ganancias de entre 20.000 y 30.000 euros, todo a cambio de una inversión inicial que rondaba los 250 euros.