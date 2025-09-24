Alcaraz y Sinner intercambian 'recados' en Asia

Carlos Alcaraz (número 1) y Jannik Sinner (número 2), inercambiaron recados en las ruedas de prensa previas a su debut en sendas citas asiáticas: el Abierto de Tokio, en el caso de Alcaraz y el Open de Pekín, en el de Sinner,. Ambos tenistas vuelven a la acción tras la pasada final del US Open en la que el murciano superó al italiano alzándose además con el número 1 del ránking ATP.

Líder de la ATP

Tras el US Open, el español amplió su ventaja en el Lexus ATP Head2Head a 10-5, ganando siete de sus ocho duelos más recientes. Además, este resultado costó el No. 1 a Sinner que vio como Alcaraz le arrebataba la primera posición del PIF ATP Rankings. Eso sí, el murciano cree que sigue estando un paso por delante.

“Sé que va a cambiar. Va a cambiar algo del último partido. Es lo mismo que hice yo cuando he perdido algunas veces. Intenté ser mejor jugador. La próxima vez vaya a enfrentarme a él, espero que haga lo mismo, cambiar algunas cosas para estar preparado y yo tengo que estar centrado y preparado para esos cambios”, afirmó Alcaraz.

“Intentaré sobreponerme a esos cambios y estar preparado para es rivalidad. Creo que es bueno para mí y para el tenis. Veremos en el futuro cuántas veces voy a jugar contra él y en qué circunstancias jugamos. Creo que ahora mismo va genial”, añadió el principal favorito en Tokio que debuta este jueves.

La respuesta de Sinner

"Las respuestas estarán en la pista, no con palabras", afirmó el transalpino al ser preguntado por las declaraciones de Alcaraz. El jugador de 24 años reconoció que su temporada ha sido atípica pese al título en Australia, pues apenas suma ocho torneos en 2025: "Ha sido un año especial, con altibajos, pero también de mucho aprendizaje. Estamos trabajando en cosas nuevas y ahora cometo más errores, aunque espero que todo me haga mejorar a medio plazo".El italiano debutará este jueves frente al croata Marin Čilić, con el objetivo de iniciar con buen pie un tramo de gira asiática que será clave en la carrera hacia las Finales ATP de Turín.