Carlos Alcaraz quiere consolidar el número 1 en Tokio

El tenista español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo tras ganar el Abierto de Estados Unidos imponiéndose en la final al italiano Jannik Sinner, debuta este jueves en el Torneo de Tokio con un duelo contra el argentino Sebastián Báez, de 24 años y número 43 del ránking ATP.

A consolidar el número 1

Se trata de una cita importante para él, pues se encuentra en una situación ventajosa para amarrar sus opciones de acabar la temporada como la primera raqueta del mundo. Sólo Jannik Sinner lo puede impedir, pero mientras el murciano podría dejar de sumar un máximo de 1.000 puntos con respecto a los que logró el curso anterior en el tramo final del mismo, el italiano arriesga nada menos que 3.830, casi cuatro veces más.

Esta será la primera vez que Alcaraz dispute la cita en la capital japonesa, en la que ha elegido estar en lugar del torneo de Pekín, que se juega en paralelo y donde el año pasado se proclamó campeón, con una victoria en la final sobre el propio Sinner (6-7, 6-4 y 7-6).

Puntos en juego

De esta manera, en la ciudad nipona volverá a jugarse puntos ATP por primera vez desde su éxito en el cuarto y último Grand Slam de la temporada, pues desde entonces solo se le ha visto representando al equipo europeo contra el del resto del mundo en la Laver Cup, competición que está incluida dentro del calendario del circuito pero que no tiene consecuencias para la clasificación mundial.

Allí disputó cuatro encuentros, dos de dobles y dos individuales. En su debut se impuso junto al checo Jakub Mensik a los estadounidenses Taylor Fritz y Alex Michelsen (7-6 y 6-4), perdiendo el segundo día en el cara a cara contra Fritz (6-3 y 6-2). Ya en la jornada de cierre, acompañado del noruego Casper Ruud, superó a Michelsen y su compatriota Reilly Opelka (7-6 y 6-1) y también en individuales al argentino Francisco Cerundolo (6-2 y 6-1). Pese a ello los representantes de Europa perdieron por 15-9.

Precisamente Fritz será su principal oponente al ser el segundo cabeza de serie. Sin embargo, hasta un hipotético cruce contra él deberá andar antes un largo camino empezando por el primer obstáculo de Báez, con quien tiene un balance favorable de 2-0. En caso de triunfo su siguiente rival saldrá del partido entre el belga Zizou Bergs y el chileno Alejandro Tabilo.