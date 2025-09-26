Alcaraz sólo abandonó en tres de sus 336 partidos como profesional

Carlos Alcaraz sigue adelante en el ATP 500 de Tokio tras planear la opción de su retirada por una fuerte torcedura de tobillo en su debut contra el argentino Sebastián Báez pero evitó el abandono que sí se produjo tres veces antes en 336 encuentros como profesional.

El joven tenista murciano, quien a sus 22 años es el número 1 del mundo, jugará en principio este sábado frente al belga Zizou Bergs en busca de los cuartos de final en este torneo en el que se estrena esta temporada. El de El Palmar bien pudo dejar la raqueta cuando, con el resultado de 2-2 en el primer set, se torció el tobillo izquierdo. Se le vendó, aguantó y acabó ganando con solvencia por 6-4 y 6-2 en la primera ronda en la capital japonesa.

De hecho, le dijo a los integrantes de su equipo que le dolía y que notaba que la articulación se le hinchaba pero fue resiliente y aguantó las molestias para seguir jugando y, además, a buen nivel. Es un campeón y el líder de la ATP por su nivel tenístico y por su mentalidad, a la que está añadiendo una madurez poco usual a su edad.

Cierto es que en unos cuantos partidos arrastró molestias aunque casi siempre los terminó, ganando como este jueves, o perdiendo. Sólo rompió con ello tres veces desde su aparición en el circuito en febrero de 2020 y hasta la fecha.

Eso le ocurrió en los cuartos de final del Abierto de Estados en septiembre de 2021 contra el canadiense Felix Auger Aliassime -iba perdiendo por 3-6 y 1-3 y una dolencia en el aductor derecho le apartó de la pelea-, igualmente en los cuartos del Masters 1.000 de París-Bercy en noviembre de 2022 frente al danés Holger Rune -el español perdió el primer set por 3-6 e iba a jugar el tie break en el segundo cuando, con el 6-6, optó por dejarlo como consecuencia de un pinchazo en el costado izquierdo.

También, más recientemente, en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro en febrero de 2024. Entonces salió de la pista con el resultado de 1-1 en el primer set ante el brasileño Thiago Monteiro por una torcedura en aquel caso en el tobillo derecho.

Contando el choque frente a Báez en Tokio son 336 los partidos disputados por Alcaraz como profesional, según el cómputo de la ATP, de los que ganó 271 y sólo perdió 62, un bagaje que le dio para conquistar 23 títulos en el circuito, incluyendo seis de Grand Slam, los logrados por partida doble en el Abierto de Estados Unidos -2022 y 2025-, Wimbledon -2023 y 2024- y Roland Garros -2024 y 2025-.

Si no hay contratiempo, frente a Bergs el palmareño disputará su primer partido contra este jugador belga de 26 años y que ocupa el puesto 45 de la clasificación internacional, su tope.