Badosa vuelve a su mejor nivel en su estreno en Pekín

Paula Badosa estrenó con victoria su camino en el WTA 1000 de Pekín al imponerse a la croata Antonia Ruzic (3-6, 6-7). La tenista española aprovechó los errores de su rival en el primer set y realizó un ejercicio defensivo de manual en el segundo para avanzar ronda en el torneo chino.

Casi tres meses después de su último partido (en primera ronda de Wimbledon), Badosa volvía a las pistas en un partido del circuito WTA tras superar una lesión en el psoas. La tenista de Begur se había probado ya con buenas sensaciones hace unos días en la eliminatoria entre España y Ucrania de Copa Davis y en Pekín, donde el curso pasado alcanzó las semifinales, tocaba mantener la buena línea ante una rival a la que nunca se había enfrentado antes en partido oficial.

El duelo arrancó con la tenista croata muy agresiva desde el fondo de la pista, pero sufriendo para convertir sus golpes y con muchos errores por el camino. Badosa, por su parte, tuvo también que sobreponerse a dos dobles faltas para consolidar su primer turno de juego y llegar lanzada al tercero, en el que sumó su primer break del partido, tenor a una buena defensa y un revés paralelo a la línea para cerrar.

Confirmada esa primera rotura, la catalana no necesitó más. Puso contra las cuerdas a su rival, obligándola a fallar una y otra vez e incluso salvó una bola de break en el sexto juego para encarrilar la primera manga, que cayó a su favor.

Esa primera batalla perdida supuso un toque de atención para Ruzic que empezó lanzada el segundo set, consiguiendo una rotura en el primer juego para ponerse por delante en el marcador (0-1). Al resto, Badosa dispuso de hasta tres bolas de break para recuperar la igualdad pero no consiguió transformarlas, aunque sí volvió a elevar el nivel para llevarse con seguridad su turno de saque.

Paula Badosa / RFET

La croata también mejoró y minimizó sus errores para apretar a Badosa. La catalana desperdició un 40-0 en el quinto juego que la obligó a tirar de todos sus recursos para evitar un nuevo quiebre. Mientras Ruzic se hacía fuerte con su servicio, a la catalana le costaba más sacar adelante los suyos. Pero cuando peor lo estaba pasando resurgió Paula para conseguir su primera rotura de este set e igualar el choque (4-4).

En un ejercicio de resiliciencia de ambas, llegaron aun dos nuevos breaks, uno por cada lado, que mandaron el parcial a la muerte súbita. Ahí se creció la española que arrolló a su rival para avanzar ronda en Pekín.