Garbiñe Muguruza ¡embarazada!

La extenista Garbiñe Muguruza ha anunciado en redes sociales, con varias fotografías y la palabra 'familia' bajo ellas, que espera su primer hijo junto a su pareja Arthur Borges.

Anuncio en las redes sociales

La exnumero uno del mundo del tenis femenino, actualmente directora de las Finales WTA, que dejó las pistas hace más de un año, ha publicado en su cuenta de instagram imágenes con su marido y otras en las que es evidente su embarazo.

Un gran palmarés

Ganadora de Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017 y de unas Finales WTA, en el 2021, Muguruza ya ha recibido numerosas felicitaciones del mundo del deporte como de la que fue su entrenadora, Conchita Martínez, o la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, la capitana de la selección española Carla Suárez, entre otros muchos.

El anuncio del embarazo de Garbiñe Muguruza llega casi un año después de su boda con el empresario Arthur Borges, en octubre del 2024. Previamente, en abril del 2024, la hispanovenezolana hizo oficial su retirada del tenis profesional.