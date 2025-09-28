Gran arranque del Alicante Ferrero Challenger con protagonismo español

Alicante Ferrero Challenger ha comenzado con una jornada vibrante en las pistas de la JC Ferrero Tennis Academy. El ambiente ha sido excepcional, con un público entregado que ha disfrutado de grandes partidos en una jornada marcada por el alto nivel de los jugadores y la destacada actuación de los representantes españoles.

Alberto Barroso, muy sólido

El primer gran protagonista ha sido Alberto Barroso Campos, que ha mostrado una gran solidez desde el inicio para imponerse con autoridad al moldavo Radu Albot, ex Top 40 del ranking ATP, con un marcador de 6-4 y 6-3.

Por su parte, el joven Mario González Fernández ha protagonizado un encuentro muy trabajado frente al ucraniano Eric Vanshelboim, remontando y cerrando el partido a su favor en tres sets, en un duelo que ha hecho vibrar a los asistentes.

Gran nivel en el Ferrero Challenger / Alicante Ferrero Challenger

Alejandro Manzanera brilla en Villena

La gran sorpresa positiva del día la ha dado Alejandro Manzanera, que ha entrado en el cuadro como alternate y ha cuajado un partido sensacional ante el francés Etienne Donnet, al que ha superado por 7-5 y 6-3. El alicantino, arropado por su público, ha demostrado que está preparado para competir al máximo nivel.

La primera jornada no defraudó / Alicante Ferrero Challenger

Una gran semana de tenis

Con este inicio ilusionante, el torneo continúa durante toda la semana en la JC Ferrero Tennis Academy, con entradas y bonos semanales ya disponibles a través de la web oficial (https://ferrerochallenger.equelite.com/). Además, todos los partidos pueden seguirse en directo a través de Tennis Channel y Challenger TV.