Abierto de China
Paula Badosa, otra vez lesionada, se retira de Pekín
La catalana, que reaparecía en China, tras una larga lesión, dejó la pista llorando desconsoladamente
EFE
La catalana Paula Badosa dijo adiós este domingo al Abierto de China entre lágrimas tras abandonar su partido ante la checa Karolina Muchova (n.15) cuando caía por 4-2 en el primer set, aquejada de una lesión en la ingle izquierda.
Reaparición y retirada
La ex número dos del mundo había reaparecido esta semana después de tres meses de parón por problemas de espalda, pero en su segundo encuentro sufrió nuevas molestias físicas.
Solicitó la asistencia médica en pista, intentó continuar, aunque terminó retirándose visiblemente emocionada durante el sexto juego.
Badosa, de 27 años, había regresado al circuito WTA con triunfo en la ronda anterior ante la croata Antonia Ruzic, pero la ilusión por recuperar sensaciones quedó empañada por este nuevo contratiempo.
El calvario de lesiones que arrastra desde 2023 vuelve a frenar su progresión tras un inicio de temporada prometedor en el que alcanzó las semifinales del Abierto de Australia.
