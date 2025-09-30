Alcaraz ya ha conquistado 12 países de 3 continentes

Carlos Alcaraz, con el título obtenido este martes en el ATP 500 de Tokio ante el estadounidense Taylor Fritz, eleva a 24 el número de trofeos que lleva ganados como profesional e iguala al alemán Alexander Zverev -sólo el serbio Novak Djokovic, con 100, está por delante-. El murciano, añadiendo Japón a su lista de éxitos, conquista su duodécimo país de tres continentes.

8 trofeos en 2025

El joven jugador de El Palmar, quien a sus 22 años es el número 1 del mundo, mantiene su gran progresión y en este 2025 ya acumula ocho trofeos en diez finales disputadas. El pupilo de Juan Carlos Ferrero y Samuel López peleó por el título en los nueve últimos torneos en los que participó y sólo perdió las finales del ATP 500 de Barcelona y la de Wimbledon.

Por el contrario, alzó la copa en los Masters 1.000 de Montecarlo y Roma, Roland Garros, el ATP 500 de Queen's, el Masters 1.000 de Cincinnati, el Abierto de Estados Unidos y ahora EN el torneo de Tokio. Antes había metido en sus vitrinas el ATP 500 de Rotterdam.

Una gran trayectoria

Desde su debut en el circuito en 2020, en Río de Janeiro justo antes de la pandemia del coronavirus, y habiéndose entrenado como campeón en el ATP 250 de Umag en 2021 Alcaraz inscribió su nombre como ganador en Estados Unidos, con seis entorchados en ese país -US Open e Indian Wells, en ambas citas por partida doble; Miami y Cincinnati; España y Gran Bretaña, con cuatro en cada uno de ellos -repitió en Barcelona y Madrid y también en Wimbledon y Queen's-; y Francia, con sus dos Copas de los Mosqueteros.

Completan el ya extenso palmarés del palmareño Italia -Roma-, Mónaco -Montecarlo-, Croacia -Umag-, Países Bajos -Rotterdam-, China -Pekín-, Japón -Tokio-, Brasil -Río- y Argentina -Buenos Aires-.

Por lo tanto, una docena de países vieron coronarse en la ATP al fenónemo del tenis mundial, con esos 24 entorchados, que son los mismos que acumula Zverev, de 28 años y número 3 del ranking internacional.

Estando por delante de ambos y todavía compitiendo sigue Djokovic, quien a sus 38 años, siendo el cuarto de la clasificación mundial y próximo a la retirada, acumula un centenar de trofeos.

El italiano Jannik Sinner, de 24 años y segundo en el ranking, lleva 20 y este miércoles en China buscará el 21.