Badosa anuncia su adiós al tenis hasta 2026

Paula Badosa ha dicho basta. Y lo ha hecho para poder volver más fuerte. Después de que una lesión en la ingle apartase a la española del WTA 1000 en Pekín, Paula ha comunicado que no volverá a disputar ningún torneo hasta 2026, fecha que se marca para regresar completamente en forma al circuito.

No están siendo tiempos fáciles para Badosa. Su calvario con las lesiones volvió a apuntarse un nuevo tanto tras tres meses de ausencia de la competición, aunque su vuelta a las pistas se saldó con un nuevo percance físico. Y con su último varapalo, Paula ha dicho basta. Lo hace porque la española es consciente de que no puede competir así. Y quiere que cuando vuelva, hacerlo con garantías.

"Nos vemos en 2026"

En un sentido mensaje en redes sociales, la tenista se ha abierto a sus seguidores para actualizar su estado de forma: "Hay momentos en los que me pregunto cómo logro seguir adelante en los instantes más duros y dolorosos. Y la verdad es que es precisamente en esos momentos cuando descubro la fuerza más profunda dentro de mí", empieza Paula. "Cada tropiezo duele, pero también me recuerdo cuánto deseo luchar, cuánto quiero volver más fuerte”.

Badosa anuncia su adiós en redes sociales / SD

"No podría hacer esto sin las personas que siguen creyendo en mí. Su apoyo me sostiene cuando todo se vuelve pesado, y su fe me da valor cuando la duda aparece. No hay un sentimiento más grande que entrar a una cancha de tenis y verlos allí, respaldándome. Esa energía, ese amor. Es algo por lo que nunca podré agradecer lo suficiente”, asegura la tenista, que pone en valor el apoyo constante que recibe a pesar de los momentos tan complicados que atraviesa.

Pero nada podrá parar a Badosa. Porque si algo lleva en el ADN la tenista es luchar. Y lo hará para volver a lo grande: "No importa cuántos obstáculos se crucen en mi camino, les prometo esto: seguiré luchando, seguiré empujando, y seguiré encontrando la manera de volver. Nos vemos en 2026”. Unas palabras que confirman el parón de competición de Paula hasta la temporada que viene, momento que se marca poder regresar en garantías a las pistas.