Alicante Ferrero Challenger
Barroso Campos se gana un sitio en el cuadro principal del Alicante Ferrero Challenger
El torneo se prepara para un martes de alto voltaje con el debut de Carreño, Struff, Jarry, Landaluce y Ramos-Viñolas
I. E.
La segunda jornada del Alicante Ferrero Challenger estuvo marcada por la gran actuación del español Alberto Barroso Campos, que logró una valiosa victoria en tres sets ante el estadounidense Hilderbrand, sellando su clasificación al cuadro principal tras una exigente fase previa. La lluvia, sin embargo, obligó a interrumpir varios encuentros de primera ronda, que se reanudarán este martes en una jornada que promete emociones fuertes en las pistas de la JC Ferrero Tennis Academy.
Los duelos más esperados
Entre los duelos más esperados, destacan el estreno del cabeza de serie Jan-Lennard Struff frente al joven lituano Butvilas, el enfrentamiento entre Barroso Campos y el británico Loffhagen, y el de Albert Ramos-Vinolas ante el polaco Kasnikowski. También debutará el joven Darwin Blanch frente a Luca Potenza, mientras que Pablo Carreño protagonizará uno de los grandes partidos del día ante Dalí Blanch. La jornada cerrará con un duelo español entre Iñaki Montes-De La Torre y Martín Landaluce en la pista central.
A pesar de las interrupciones, el ambiente en la JC Ferrero Tennis Academy se mantiene vibrante, con una afición entregada y una participación de primer nivel.
Jornada de este martes
La jornada se presenta como una de las más atractivas del torneo, con una mezcla perfecta entre figuras consagradas y jóvenes promesas del circuito. El público podrá disfrutar del mejor tenis en un entorno único y pueden conseguir las entradas en la web oficial del torneo: https://ferrerochallenger.equelite.com/.
