Regresa el Campeonato de España Absoluto de Tenis y se celebrará en València

La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha decidido volver a cerrar la temporada con el Campeonato de España de Tenis Absoluto, que celebrará su fase final del 16 al 20 de diciembre en el Sporting Club de Valencia, con una dotación económica de 41.250€ en premios igualitarios para las categorías masculina y femenina.

Fin del circuito nacional

El torneo culminará el nuevo Circuito de Nacionales RFET organizado en colaboración con la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV), y que este primer año ha contado con un total de 34 pruebas repartidas por toda la geografía nacional.

"Este año hemos realizado una importante apuesta por el tenis nacional en la RFET. Pensamos que de esta forma ayudamos a popularizar nuestro deporte desde una perspectiva más nacional, dando acceso a premios y a puntos que pueden resultar muy útiles a los jugadores”, ha explicado el presidente de la RFET, Miguel Díaz.

El máximo dirigente del tenis español ha añadido que: “Este Campeonato de España es la culminación de este trabajo de todo un año. Podremos ver a los mejores en Valencia, una tierra que siempre ha demostrado una gran afición al tenis y que sigue siendo un lugar clave para el desarrollo de nuestros deportistas."

Impulso de la FTCV

La idea de volver a centrar el foco en el tenis nacional es el objetivo de este nuevo circuito que ha sido un éxito en su primera edición y que, además, supone un nuevo incentivo para los deportistas, como señala el presidente de la FTCV y vicepresidente de la RFET, J. Francisco Vicent.

“Creo que a la RFET le faltaba incluir este tipo de torneos en su calendario de La Pirámide para potenciar el tenis nacional, y porque son el escalón previo a los torneos Internacionales. Son competiciones que realmente nos hacen falta para potenciar nuestro tenis y tener cubiertas todas las escalas del tenis”, afirma.

El colofón a la temporada / RFET

Valencia acogerá la edición 2025 del Campeonato de España MAPFRE de Tenis Absoluto Masculino y Campeonato de España Iberdrola de Tenis Absoluto Femenino. “Es un verdadero placer retomar nuestro Campeonato de España Absoluto y, por supuesto, un orgullo poder celebrarlo en el Sporting Club de Tenis de Valencia que seguro nos ofrecerá un entorno inmejorable para la celebración del mismo.”

Formato de Competición

La competición arrancará con una fase pre-previa del martes 9 al viernes 12 de diciembre, en la que participarán 48 jugadores/as según inscripción por ranking. La fase previa se disputará del sábado 13 al lunes 15 de diciembre, con un cuadro de 32 jugadores/as, formado por los 19 campeones/as territoriales, 9 inscritos por ranking y 4 clasificados de la pre-previa.

La fase final que decidirá los títulos absolutos se jugará del martes 16 al sábado 20 de diciembre, con sendos cuadros de 28 jugadores/as, repartidos de la siguiente manera:

12 Jugadores/as mejor clasificados del Circuito de Nacionales RFET.

9 Jugadores/as por Ranking RFET a fecha cierre de inscripciones.

4 Jugadores/as clasificados de la Fase Previa del Campeonato de España.

1 Entrada directa designada por el Comité del Circuito de Nacionales RFET.

1 Entrada directa designada por la RFET.

1 Entrada directa designada por la Federación Territorial donde se celebre el Campeonato.

Coincidiendo con la celebración del Campeonato de España de Tenis Absoluto se celebrará en Valencia el Congreso Nacional de Técnicos y el Máster del Circuito Aficionados de la RFET.