Copa Faulcombridge, una competición profesional con un gran componente social y solidario

La Diputación de Valencia ha acogido este martes 30 de septiembre la presentación de la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción, que se celebrará del 5 al 12 de octubre en las instalaciones del Club Tenis Valencia.

Con la presencia del Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el Presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil; el Director del Torneo, Pablo Andújar y el Presidente del Club de Tenis Valencia, Ole Andresen, se ha dado el pistoletazo de salida a esta competición que reúne a talentos emergentes y figuras consolidadas del circuito profesional, sin dejar de lado el componente social, inclusivo y solidario .

El defensor del título Pedro Martínez, Carlos Taberner o Albert Ramos, referentes del tenis español, son algunas de las raquetas de relevancia que se darán cita en Valencia para alzar el trofeo de esta Copa Faulcombridge. Además, Albert Ramos ha elegido esta competición para su despedida del tenis profesional.

Intervenciones

Ole Andresen, presidente del CT Valencia, ha sido el primero en tomar la palabra en esta presentación oficial de la Copa Faulcombridge y lo ha hecho resaltando los beneficios saludables de este deporte: “Me alegra la promoción institucional de esta Copa porque promueven la salud. Según numerosos informes médicos, el tenis es el deporte más saludable ya que trabaja todos los grupos musculares, el bienestar mental y el estado anímico. Fomenta la salud, las relaciones personales y aumenta la felicidad”, para añadir su satisfacción de que un club con 120 años de historia “ejerza de anfitrión de uno de los mejores torneos que se organizan en España”. La Copa Faulcombridge es uno de los dos torneos ATP Challenger 125 que se disputan en nuestro país y el cuarto torneo en importancia de España. Manolo Orantes, Manolo Santana, David Ferrer y recientemente Pedro Martínez son algunos de los deportistas que tienen este trofeo en su palmarés.

Por su parte, el director del Torneo, Pablo Andújar, quiso señalar que la Copa Faulcombridge By Marcos Automoción busca también consolidar a Valencia como referente internacional del tenis adaptado: “Este año contamos con los mejores tenistas en silla de ruedas como los medallistas olímpicos Dani Caverzaschi y Martín de la Puente, en una semana que va a combinar competición de élite con actividades formativas y experiencias inclusivas. Hemos hablado con fundaciones y organizaciones para que todos los chicos vengan a disfrutar del torneo en silla de ruedas, con la idea de dar visibilidad a este tenis, les ofrecemos la plataforma para obtener esa repercusión”. Por otro lado desde la organización de esta Copa no quieren olvidar a los municipios afectados por la DANA del pasado octubre y se van a realizar varias iniciativas: “Hacemos un Street Tenis el sábado 4 de octubre en la Plaza del Mercado de Catarroja, el 9 y el 12 de octubre van a tocar en las previas de los partidos las dos bandas de música de Catarroja y hemos llamado a los clubes y escuelas de tenis afectados por la DANA para que vengan a hacer de recoge pelotas”.

El lado de formación queda cubierto con la disputa en las instalaciones del CT Valencia del Máster Final de la Copa Faulcombridge Young Tennis Tour, coincidiendo con la celebración de la competición profesional de esta Copa Faulcombridge. Este circuito, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Valencia, ha sido diseñado específicamente para impulsar y dar visibilidad a las jóvenes promesas de la Comunidad Valenciana. También, como muestra del compromiso con el deporte local, la organización ha confirmado que los wildcards se otorgarán a jugadores valencianos, muchos de ellos formados en el propio Club de Tenis Valencia, en una clara apuesta por promocionar el talento de la Comunidad Valenciana.

Además la edición 2025 da un paso más en su compromiso por ofrecer una experiencia global al público con la consolidación de una gran Fan Zone, pensada para el disfrute del torneo más allá de la competición deportiva. Para ello se contará con múltiples propuestas de ocio, gastronomía y entretenimiento abierto a todos los públicos y dónde se podrá acceder sin entrada del torneo.

Por parte de las instituciones valencianas, Rocío Gil, Luis Cervera y Vicent Mompó quisieron resaltar la importancia de esta Copa Faulcombridge, “un evento de ciudad y un referente nacional. Es un orgullo poder ver tenis de primer nivel en el centro de nuestra ciudad y trabajar con una organización que cuida muchos los detalles y potencia su vertiente solidaria ”, destacó la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia.

Luis Cervera manifestó: “Estamos ante uno de losproyectos de la Comunidad Valenciana que más ilusión genera y que está creciendo mucho en los últimos años. Representa todo lo bueno del tenis en nuestra Comunidad, clubes, academias, escuelas municipales… Además la historia del Club de Tenis Valencia es la historia de nuestra ciudad y Pablo Andújar todo un referente, que nos representa como nadie al deporte de la Comunidad Valenciana”.

Por último, tomó la palabra Vicent Mompó que comentó que no es fácil unir a las tres administraciones y que la Copa Faulcombridge lo ha conseguido. Además, dijo que el torneo lanza “unos mensajes muy positivos para la gente joven”. "La consolidación de esta Copa, que se caracteriza por ser mucho más que un torneo de tenis, que dedica una especial atención a la gente joven de nuestra provincia y que además lleva a cabo numerosas iniciativas de carácter solidario e inclusivo. Por todo ello, y porque también involucra no sólo a la capital, sino a toda la provincia, es imprescindible que la Diputación apoye un evento como éste. Quiero destacar, asimismo, la unión de las tres administraciones a la hora de dar este apoyo”.

Un poco de historia

La Copa Faulcombridge by Marcos Automoción 2025, que nació en el año 1933 y tras estar 20 años sin celebrarse volvió en 2022, se perfila como una cita ineludible en el calendario tenístico, consolidando su posición como uno de los torneos ATP Challenger 125 más relevantes.

Tras su regreso en 2022, el torneo ha visto levantar el título a jugadores de la talla de Oleksii Krutykh, Fabio Fognini y Pedro Martínez, que en 2024 conquistó el trofeo ante su público.

Entry List ATP Challenger Valencia 2025

* Pedro Martínez (No.67/ESP)

* Vit Kopriva (No.102/CZE)

* Carlos Taberner (No.104/ESP)

* Roberto Carballés (No.110/ESP)

* Alejandro Tabilo (No.112/CHI)

* Ignacio Buse (No.113/PER)

* Elmer Moller (No.115/DEN)

* Dusan Lajovic (No.127/SRB)

* Daniel Galán (No.130/COL)

* Andrea Pellegrino (No.135/ITA)

* Marco Trungelliti (No.144/ARG)

* Guy Den Ouden (No.160/NED)

* Vilius Gaubas (No.161/LTU)

* Daniel Mérida (No.166/ESP)

* Thiago Monteiro (No.170/BRA)

* Luka Pavlovic (No.193/FRA)

* Daniel Rincón (No.209/ESP)

* Pablo Llamas (No.222/ESP)

* Jan Choinski (No.227/GBR)

* Stefano Travaglia (No.232/ITA)

* Diego Dedura (No.339/GER)

Dónde ver el torneo

Este 2025, Teledeporte retransmitirá dos cuartos de final, las semifinales y la gran final de la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción, llevando el mejor tenis de Valencia a todos los hogares.

Descuentos y ventajas para federados y colectivos

La organización ha reforzado este año su apuesta por acercar el torneo a los aficionados, con descuentos especiales del 10 % para jugadores federados y precios reducidos para grupos y entidades deportivas. Además, existen bonos de fin de semana y de torneo completo, pensados para los que no quieran perderse ni un día de competición.

Entradas disponibles online

Las localidades ya se pueden adquirir a través de la web oficial del torneo: entradas.copafbvalencia.com, con opciones tanto en grada general como en palco.