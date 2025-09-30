Sorprendente adiós a los dos primeros cabezas de serie en el Alicante Ferrero Challenger

El Alicante Ferrero Challenger vivió este martes una de sus jornadas más sorprendentes. En un ambiente espectacular en la pista central Carlos Alcaraz, los dos principales cabezas de serie del torneo, Jan-Lennard Struff y Nicolás Jarry, cayeron eliminados en primera ronda.

Una de las grandes revelaciones del día fue el joven Edas Butvilas, jugador formado en Alicante, que firmó la campanada al eliminar con autoridad a Struff, número uno del cuadro. Por su parte, el chileno Jarry tampoco pudo avanzar y terminó perdiendo contra el alemán Tom Gentzsch.

También brilló con luz propia Daniel Mérida, que se impuso con solvencia al británico Ryan Peniston. El español mostró un tenis valiente y efectivo, y se convierte en uno de los nombres a seguir en las próximas rondas del torneo.

El joven Edas Butvilas, jugador formado en Alicante, protagonista de una de las sorpresas. / Ferrero Academy

Victoria de Carreño y pendientes de Landaluce

En el lado opuesto, Darwin Blanch no pudo completar su remontada ante un inspirado Luca Potenza, que logró cerrarlo en dos sets disputados. Y la joven promesa española Martín Landaluce se jugará su pase en la jornada de este miércoles.

Quien sí firmó un debut positivo fue Pablo Carreño Busta. El asturiano se mostró sólido sobre la pista central Carlos Alcaraz y consiguió ganar por 2 sets a 1 contra Dali Blanch.

Homenaje a Albert Ramos

El gran protagonista del día fue sin duda Albert Ramos-Viñolas, que disputó en la JC Ferrero Tennis Academy el penúltimo torneo de su carrera profesional. Tras su partido, fue homenajeado en la pista central en un acto muy especial acompañado por Juan Carlos Ferrero y el fundador de la JC Ferrero Tennis Academy, Antonio Martínez Cascales, en el que recibió el cariño del público y el respeto de todo el circuito.

Con buen ambiente, público entregado y sorpresas por todas partes, el torneo entra en una fase clave. Este miércoles se espera una jornada apasionante, con nuevas oportunidades de disfrutar del mejor tenis en directo. Para ello, las entradas están disponibles a través de la web oficial del Alicante Ferrero Challenger.