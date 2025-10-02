Pablo Carreño y Landaluce se cruzan en busca de las semifinales en Villena

La emoción continúa en la JC Ferrero Tennis Academy. El Alicante Ferrero Challenger ha alcanzado su punto álgido tras una intensa quinta jornada en la que quedaron definidos los cuartos de final. Tres nombres españoles siguen soñando con el título: Pablo Carreño, Martín Landaluce y Daniel Mérida.

El veterano Carreño, ex top 10 mundial y con galones de sobra en este tipo de citas, se medirá en cuartos con Martín Landaluce, una de las grandes promesas del tenis español. Será un enfrentamiento generacional, donde la madurez del asturiano chocará con la frescura del joven madrileño. Un duelo que promete ser uno de los grandes momentos del torneo.

Por su parte, Daniel Mérida sigue consolidando su buen momento y se verá las caras con el británico Harry Loffhagen.

Más protagonistas

Entre los nombres internacionales que brillaron este jueves destaca el del joven checo Petr Brunclik, que firmó una victoria contundente ante el austriaco Neil Oberleitner. Brunclik, que viene mostrando un nivel ascendente desde el inicio del torneo desde la fase previa, se enfrentará ahora al italiano Luca Potenza en lo que promete ser un punto de inflexión para él.

Petr Brunclik, uno de los protagonistas de la jornada tras ganar Neil Oberleitner. / Ferrero Academy

El último cruce de cuartos lo protagonizarán el francés Hugo Grenier, uno de los favoritos, y el alemán Tom Gentzsch, quien se ha convertido en una de las grandes sorpresas demostrando su gran talento en el mejor torneo que ha disputado hasta el momento. Cabe recordar que los dos primeros cabezas de serie cayeron eliminados en la primera ronda.

Éxito de público

Con los cuartos de final ya definidos, el Alicante Ferrero Challenger entra en su fase decisiva. El público, que ha respondido con entusiasmo durante toda la semana, será clave en esta recta final: su energía y apoyo se han convertido en un impulso fundamental para los jugadores, especialmente para los representantes españoles. La JC Ferrero Tennis Academy está lista para vivir otra jornada inolvidable más de puro tenis.