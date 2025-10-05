Damas y Sánchez Jover se acercan al cuadro principal de la Copa Faulcombridge 2025

Arrancó una nueva edición del Copa Faulcombridge en el Club de Tenis Valencia con sus doce partidos correspondientes a la primera ronda de fase previa. Siete españoles saltaron a la arena en busca de una oportunidad, aunque solamente dos lograron su objetivo: Miguel Damas y Carlos Sánchez Jover. El madrileño, un habitual del torneo, se deshizo del wildcard Ignacio Parisca por un marcador de 6-3 y 7-5. Por otra parte, el albaceteño se enfrentó a su compatriota Sergio Planella en un duelo que, sí o sí, aseguraba un triunfo local. Se lo acabó llevando Carlos (6-3, 6-3), que ahora está a un solo paso de ubicarse en la mesa principal.

Una intensa jornada

Quienes no pudieron seguir la estela ganadora fueron Sergi Fita Juan, Alex Martí Pujolras, Javier Barranco Cosano o Andrés Santamarta Roig. Especial atención tuvo este último, invitado por la organización después de tocar el Nº1 del ranking junior a principios del curso, un logro que le permitió tener el lujo de cerrar esta jornada de domingo con la Pista Pablo Andújar llena hasta la bandera. Lo peleó el valenciano con todas sus armas, pero no fue suficiente para inclinar al indio Sumit Nagal (6-4, 6-2), un jugador que sabe lo que es tocar el top70 de la clasificación oficial.

Este lunes se completa el cuadro principal / SD

En clave internacional, al italiano Marco Cecchinato de poco le sirvió ejercer aquí de principal cabeza de serie, eliminado a primera hora de la mañana por el checo Jonas Forejtek (6-3, 7-6), recordado por conquistar el US Open Junior en la temporada 2019. Oleksii Krutykh, quien se alzara con el título de la Copa Faulcombridge en el año de su recuperación (2022), confirmó que esta arcilla le sigue sentando fenomenal, superando en tres mangas a Andrej Martin (4-6, 6-3, 6-4). Otros sembrados como Henri Squire, Christoph Negritu o Ivan Gakhov también salvaron su primer escollo, por lo que volveremos a verles mañana.

Este lunes se completa el cuadro principal

Este lunes 6 de octubre conoceremos el nombre de los seis jugadores que obtengan el billete para el cuadro principal, escalón que también arrancará mañana su actividad. Hombres como Carlos López Montagud, Pablo Llamas o Pol Martín Tiffon se dejarán ver por las pistas del Club de Tenis Valencia en este segunda jornada de competición.

El partido más esperado

Todos los focos estarán puestos en el partido estrella que se disputará nunca antes de las 18:00 de la tarde de este lunes 6 de octubre: Albert Ramos vs. Pedro Martínez. En el que podría ser su último partido como tenista profesional, el jugador catalán debutará ante el principal cabeza de serie y vigente campeón del certamen. No hay mejor manera de empezar la semana.

