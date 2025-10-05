Pablo Carreño, campeón del Alicante Ferrero Challenger 2025

Pablo Carreño se ha proclamado campeón de la octava edición del Alicante Ferrero Challenger tras imponerse al francés Hugo Grenier por 4-6, 6-1 y 6-4 en una final vibrante disputada este domingo en la JC Ferrero Tennis Academy.

El partido comenzó con Grenier muy firme desde el fondo de pista, llevándose el primer set por 6-4 gracias a su agresividad y control. Sin embargo, Carreño reaccionó con autoridad en el segundo, apoyado por el público y desplegando su mejor tenis para igualar el encuentro con un contundente 6-1. Desde ese momento, el duelo se equilibró. Grenier, que jugó con molestias desde el segundo set, demostró una enorme fortaleza y espíritu de lucha, resistiendo hasta el final pese a las dificultades físicas. Su esfuerzo fue reconocido con una cálida ovación, también por tratarse de su tercera final en Villena, un torneo donde siempre ofrece su mejor versión.

El desenlace llegó en el tercer set, cuando Carreño logró un break decisivo que acabó inclinando la balanza. El asturiano cerró el encuentro con una mezcla de alivio y emoción, antes de fundirse en un largo aplauso con un público que lo arropó.

Con las gradas llenas y un público entregado, la final reunió emoción, intensidad y una gran dosis de tenis de calidad. Carreño, que se formó durante años en la academia, vivió una jornada muy especial en su casa. Se emocionó al recibir el trofeo, consciente de lo que significaba levantarlo en el lugar donde creció como jugador y persona.

El Alicante Ferrero Challenger cierra así una octava edición inolvidable, con grandes jornadas de tenis, una atmósfera cercana y familiar, y un público que volvió a convertir la JC Ferrero Tennis Academy en el corazón del tenis internacional. Pablo Carreño, por su parte, ya mira al futuro: continuará su camino en el circuito ATP el próximo año, demostrando que su pasión y su tenis siguen tan vivos como siempre.

Este torneo no sería posible sin la ayuda y el apoyo del Ayuntamiento de Villena, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante, RFET, BMW, Isdin, Snacks el Valle, NIKE, BABOLAT e IMSKE.