Catarroja acogió el Street Tenis de la Copa Faulcombridge en el aniversario de la DANA

Catarroja vivió una jornada muy especial con la celebración del Street Tenis, un evento deportivo con propósito que, coincidiendo con el aniversario de la DANA, se convirtió en un abrazo simbólico a la comunidad. La localidad, una de las más afectadas por aquel temporal, transformó sus calles en un espacio de deporte, unión y esperanza compartida.

Las calles de Catarroja se convirtieron en una pista de tenis / FTCV

Un evento con propósito

El Street Tenis, impulsado por Volies junto al Ayuntamiento de Catarroja, la Copa Faulcombridge y la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, fue mucho más que un encuentro deportivo. La iniciativa se enmarca dentro de un modelo de colaboración que une deporte, impacto social y compromiso comunitario, con el objetivo de acercar el tenis a todos y convertirlo en una experiencia transformadora.

Durante la jornada se instalaron varias pistas de tenis en plena calle, en las que más de medio centenar de niños y niñas de Catarroja participaron en juegos, actividades y partidos. Hubo regalos, sorteos de entradas para la Copa y un ambiente festivo que convirtió el día en una experiencia inolvidable para vecinos y familias.

Entrega de trofeos / FTCV

El evento se consolidó como un gesto de reconstrucción emocional y comunitaria, que recordó cómo, tras la tormenta, habían surgido nuevas formas de unión y fortaleza compartida. Para Juan Ángel Poyatos, CEO y fundador de Volies, esta iniciativa ha sido: “un gesto de resiliencia que demostró que, tras la DANA, la unión y la comunidad siempre salen reforzadas. En Volies creemos que el deporte es una poderosa herramienta de transformación social, y en Catarroja quisimos que fuese mucho más que un evento deportivo: una experiencia con impacto real en la vida de las personas.”

Desde el Ayuntamiento de Catarroja, la concejala de Cultura y Deporte, Beatriz Sierra, destacó: “estamos encantados de acoger este tipo de iniciativas solidarias y agradecemos enormemente a Pablo Andújar y a la Fundación Volies acercar a Catarroja este tipo de actividades. Además, la alta participación viene a corroborar que el tenis tiene un enorme arraigo en nuestra ciudad y contamos con una cantera de niños y jóvenes que viven intensamente este deporte que cuenta con El Club de Tenis de Catarroja con más de 50 años de vida.”

Para José Francisco Vicent Caudet, Presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana: “La DANA fue un día trágico que nunca podremos olvidar, pero desde la Federación hemos estado y seguimos estando al lado de las localidades afectadas. Gracias a iniciativas como esta, reafirmamos nuestra convicción de que el deporte es un motor de convivencia, esperanza y superación compartida."

Los auténticos protagonistas

Los verdaderos protagonistas fueron el centenar de niños, niñas y familiares de Catarroja, que llenaron las calles de energía y alegría. Para muchos, se trató de su primer contacto directo con el tenis, descubriendo en este deporte una forma de convivencia y diversión. Para otros, supuso revivir la fuerza de la comunidad en un día cargado de simbolismo y memoria. El propio Pablo Andújar, extenista profesional y director de la Copa Faulcombridge, subrayó que “No hay que obviar la realidad: hace un año Catarroja lo pasó muy mal con la DANA. Como torneo de tenis referente en la ciudad de Valencia, sentimos la responsabilidad de estar cerca y aportar nuestro granito de arena. Siempre es emocionante ver una sonrisa en los niños cuando acercamos el tenis profesional a zonas que han sufrido tanto; ese es el verdadero valor de iniciativas como el Street Tenis”.