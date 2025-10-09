Los negocios de Alcaraz: todo lo que hay detrás de sus éxitos deportivos

Más allá de los ingresos deportivos que genera Carlos Alcaraz, el número uno del mundo tiene más negocios asociados a su imagen. La marca Carlos Alcaraz está de moda y eso se traduce en dinero. Es una apuesta segura para las empresas que buscan retorno y que se ha ido comprobando desde su fulgurante irrupción en el circuito ATP, el cual ahora lidera tras haber conquistado 24 títulos como profesional -seis de ellos del Grand Slam- con apenas 22 años cumplidos el 5 de mayo.

El tenista murciano está a punto de estrenar el logotipo de su propia marca, la cual ha diseñado para él la multinacional estadounidense Nike, que viste y calza al joven jugador de El Palmar, quien, por otra parte, sigue ampliando el negocio que hay en torno a su figura con Danone e Itaú como últimas firmas comerciales que le han fichado, tal y como anunciaron ambas.

Logotipo propio comoo Jordan o Nadal

Nike, con la que tiene contrato firmado desde el año 2019 -la empresa con sede en Atlanta reclutó al de El Palmar, quien comenzó con Lotto-, es su principal sustento económico -gana más por ahí incluso de lo que se embolsa en premios con sus victorias-. Que Alcaraz es un cliente preferencial lo demuestra que se le haya creado un diseño exclusivo para él como hizo con otros deportistas de talla mundial -Rafa Nadal y Michael Jordan entre ellos-.

Ese diseño, ya ultimado y que tiene el visto bueno del propio protagonista, se mantiene en secreto porque se pretende que genere el mayor impacto posible al ser mostrado, algo que se prevé hacer durante las Nitto ATP Finals, que se celebrarán del 9 al 16 del próximo mes de noviembre en la ciudad italiana de Turín con la presencia de los ocho mejores jugadores del año 2025.

Será un momento especial, como cuando se presentó el documental sobre el tenista palmareño, y se le dará el boato que merece la ocasión.

Más firmas

Mientras tanto, Carlos Alcaraz, un negocio en sí mismo, no deja de sumar firmas a las que se une. A las ya conocidas de Nike -ropa y zapatillas-, Babolat -raquetas-, Rolex -relojes-, Isdin -cosméticos-, BMW -coches-, Calvin Klein y Louis Vuitton y -moda y complementos- hay que añadir las de la Región de Murcia. Así, ElPozo Alimentación y la Comunidad Autónoma también explotan su imagen y tienen al murciano más reconocido a nivel universal como embajador.

Alcaraz celebra su victoria en el ATP 500 de Tokio. / Louise Delmotte / AP

Las últimas compañías en apoyar al fenómeno de El Palmar son Grupo Danone e Itaú Unibanco. La multinacional agroalimentaria francesa líder en su sector y el fondo de inversiones financieras brasileño con gran peso especialmente en Sudamérica también apuestan por Alcaraz, quien aparecerá en las campañas publicitarias de ambas sociedades mercantiles.