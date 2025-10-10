Copa Faulcombridge by Marcos Automoción
Albert Ramos pone fin a su carrera en la Copa Faulcombridge 2025
El español cede en cuartos de final ante Jan Choinski y se despide del tenis profesional después de 18 temporadas en la élite. Sus compañeros del Club de Tenis Valencia le despidieron con un emocionante pasillo y la correspondiente ovación del público
El Club de Tenis Valencia registró una nueva fecha memorable en su álbum de fotos, la del último partido profesional de Albert Ramos. A sus 37 años y después de elegir la Copa Faulcombridge como su última parada, el tenista de Mataró gozó de buenas oportunidades para forzar un tercer set ante Jan Choinski, pero el destino quiso que el británico se quedara con esta batalla (6-4, 7-5). Un desenlace que representa a la perfección la imagen de un deportista que siempre nos regaló su lucha dentro de la cancha, hasta la última bola. El mejor homenaje posible, en el día de la Comunidad Valenciana, se lo llevó él ante una grada entregada.
Actividad en la Pista 1
Mucha actividad también en la Pista 1 con la celebración del otro duelo individual, el que se anotó Henri Squire ya con la luna de Valencia gobernando el escenario. El alemán de 25 años volvió a convencer una vez más con su estilo agresivo y contundente, apartando de su camino a un Sumit Nagal (7-6, 6-4) que nunca se encontró cómodo con las condiciones nocturnas. De esta forma queda definida la semifinal por la parte alta del cuadro: el británico Jan Choinski frente al tenista de la fase previa, Henri Squire.
Afortunadamente, la lluvia finalmente permitió que se celebraran todos los partidos programados para este jueves, incluidos los del cuadro de dobles, donde el público se divirtió siguiendo los cuatro duelos de cuartos de final. Íñigo Cervantes, formando pareja con el israelí Daniel Cukierman, será el único representante español en la próxima ronda, después de la victoria obtenida ante Christoph Negritu y Alexander Merino (6-4, 7-6). Se medirán este viernes a la pareja formada por Trey Hildebrand y Mac Kiger, dos estadounidenses que viven marcando tendencia desde el principio del certamen. La otra semifinal la disputarán los cabezas de serie número uno, Ariel Behar y Rafael Matos, contra Marcelo Demoliner y Orlando Luz.
Carlos Taberner, a por un billete a semifinales
Mirando al cielo y esperando que el tiempo vuelva a sonreír, este viernes tendremos por delante otra jornada apasionando en la Copa Faulcombridge. Además de las dos semifinales del cuadro de dobles, que abrirán el orden de juego a partir de las 12:00 del mediodía, por delante restan los otros dos cuartos de final restantes en el cuadro individual. En la Pista Pablo Andújar, a partir de las 14:00, Luka Mikrut cruzará su raquea con la de Christoph Negritu. A continuación, Carlos Taberner, el único español que sobrevive a esta cuarta edición del torneo, se enfrentará al argentino Marco Trungelliti.
Patrocinadores y colaboradores
La Copa Faulcombridge cuenta con el patrocinio de Marcos Automoción, Ambrosia, BDO, Devoteam, Lavidda, Improving, Monserrate, SAV, Neoperl, Ribera Salud-Imske, Heineken, Benjo Sports, Cafésoy, Mapfre, Discema, RibéSalat, Caixa Popular, Tecnifibre, Lacoste, María José Sánchez Ortodoncia Avanzada, Oakberry, Dacsa, Redondo Iglesias, Universidad Europea y Lanjarón; además de la RFET, FTCV, Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Valencia y Visit València.
