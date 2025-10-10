Tenis
Este tenista es sancionado hasta 2029 por positivo en metanfetamina
El deportista es Gonçalo Oliveira y tendrá una suspensión total hasta enero de 2029
Ismael Bocanegra
El jugador venezolano nacido en Portugal, Gonçalo Oliveira ha sido sancionado hasta enero de 2029 por infringir el Programa Antidopaje del Tenis (TADP) debido al uso de metanfetamina. Esta información la ha anunciado este viernes la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).
Declaraciones difusas
El jugador que alcanzó el puesto 77 en la clasificación mundial alegó que la presencia de la sustancia prohibida se debía a "una contaminación por beso" o a una "contaminación ambiental". Por desgracia para este, no tenía la misma opinión un tribunal independiente, el cual alegó que el jugador no había aportado "pruebas claras, convincentes, persuasivas o concretas" de ninguna de las dos hipótesis y que, por tanto, no había demostrado que la infracción fuera involuntaria.
Una situación con precedentes
No es la primera vez que se da esta situación, ni en el deporte en general ni en el tenis profesional en concreto. El tenista francés Lucas Bouquet (actualmente n.º 705 en el ranking ATP) fue suspendido, a sus 30 años, hasta el 16 de enero de 2029, y además se le retirarán los resultados, el dinero del premio y los puntos de clasificación del evento en el que dio positivo, una competición en noviembre de 2024, además de todos los eventos posteriores en los que participó.
