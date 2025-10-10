La lluvia no impide a Taberner avanzar a las semifinales de la Copa Faulcombridge

La lluvia ha sido la gran protagonista de la jornada de este viernes en la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción, disputada en las instalaciones del Club de Tenis Valencia, donde el mal tiempo obligó a interrumpir y reprogramar en varias ocasiones los partidos previstos.

Desde primera hora de la mañana, las precipitaciones intermitentes condicionaron el desarrollo de la jornada, obligando a los jueces y a la organización a realizar constantes ajustes en el orden de juego. Pese a las interrupciones por la lluvia durante la mañana, finalmente la pista 1 acogió por la tarde las dos vibrantes semifinales de dobles. En el primer encuentro, el dúo brasileño compuesto por Marcelo Demoliner y Orlando Luz. se impuso por 7-5, 3-6 y 10-8 al tándem uruguayo-brasileño formado por Ariel Behar y Rafael Matos. El encuentro, muy igualado de principio a fin, mantuvo la tensión hasta el supertiebreak definitivo, en el que Demolier y Luz demostraron mayor solidez en los puntos decisivos para sellar su pase a la final de dobles.

Por su parte, el israelí Daniel Cukierman y el español Íñigo Cervantes se impusieron con autoridad en la otra semifinal, venciendo por 6-2 y 7-6 a los estadounidenses M. Kiger y T. Hilderbrand. La pareja hispano-israelí dominó con solidez desde el inicio y supo mantener la calma en un segundo set más igualado para sellar su pase a la final que se disputará este sábado si la climatología lo permite.

En la pista central Pablo Andújar, en un intenso duelo de cuartos de, el croata Luka Mikrut logró una trabajada victoria ante el alemán Christoph Negritu por 4-6, 7-6 y 6-4. Mikrut, que comenzó el partido a remolque tras ceder el primer set, supo reaccionar con temple en los momentos clave, llevándose un igualadísimo segundo parcial en el ‘tie-break’. En el set decisivo, el croata mantuvo la solidez desde el fondo y aprovechó su oportunidad al resto para sellar su pase a las semifinales.

En el encuentro que cerró la jornada, el valenciano Carlos Taberner no dejó que la presión de jugar en casa le influyera en su encuentro frente al argentino Marco Trungelleti, que fue largo, duro y muy peleado por ambos jugadores. Pese al estilo combativo y el juego consistente desde el fondo de la pista del argentino, Taberner hizo valer su excelente estado de forma y se mantuvo sereno en los puntos decisivos para sellar con un doble 6-4 su pase a las semifinales de la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción, que se disputarán este sábado en su club, el CT Valencia.

Así quedan las semifinales masculinas:

Jan CHOINSKI (GBR) vs [Q] Henri SQUIRE (GER)

[3] Carlos TABERNER (ESP) vs Luka MIKRUT (CRO)