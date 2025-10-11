La lluvia obliga a aplazar las semifinales de la Copa Faulcombridge

Las fuertes lluvias de este sábado en la ciudad de València han obligado a suspender la jornada de semifinales del cuadro individual y la final de dobles de la Copa Faulcombridge, el 'Challenger' 125 del circuito profesional que se disputa en el Club de Tenis Valencia, según confirmó la propia organización.

La lluvia impidió la jornada

El temporal ya provocó un retraso en el inicio de la primera semifinal, que enfrentaba al británico Jan Choinski y al alemán Henri Squire y que se paró con un set de ventaja para Squire (7-6) y con empate a cinco en el segundo set.

La otra semifinal la iban a disputar el valenciano Carlos Taberner y el croata Luka Mikrut. Ambos partidos se jugarán en la pista Pablo Andújar este domingo por la mañana y la final mantendrá su horario habitual y se jugará por la tarde, siempre y cuando el temporal lo permita.

La final del cuadro de dobles por la que peleaban la pareja formada por Marcelo Demoliner y Orlando Luz y la pareja del español Íñigo Cervantes y Daniel Cukierman también se suspendió con empate a un set y con el tercero y definitivo todavía sin empezar.

La pelea por el título de dobles también se reanudará este domingo por la mañana en la pista 1.

Programa domingo 12 de octubre

Pista Pablo Andujar - start 11:00

Starts At 11:00

[3] Carlos Taberner (ESP) vs Luka Mikrut (CRO)

Not Before 12:00

Jan Choinski (GBR) vs [Q] Henri Squire (GER) 67(2) 55

Not Before 18:00

Singles Final - Jan Choinski (GBR) or [Q] Henri Squire (GER) vs [3] Carlos Taberner (ESP) or Luka Mikrut (CRO)