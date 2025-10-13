"Albert Ramos es un ejemplo y jugó a un nivel altísimo"

El extenista profesional y director de la Copa Faulcombridge, Pablo Andújar, valoró la retirada de Albert Ramos en el torneo que dirige y que terminó este domingo y ensalzó la figura del deportista catalán.

"Es un ejemplo y creo que jugó a un nivel altísimo que hasta él se vio sorprendido del juego que pudo desplegar y yo, como amigo y rival, estoy muy contento y orgulloso de que se haya despedido en València y en nuestro torneo", señaló Andújar en una entrevista en EFE tras la presentación del Campeonato de España de tenis que se celebrará el mes de diciembre.

Curiosamente, Andújar se impuso a Ramos en la final del torneo nacional disputada en 2012 y recalcó la amistad entre ambos por encima de la competición: "Es volver a una época en la que el tenis era menos profesional y teníamos esa sensación de más amistad y no tanta competición como la que vivimos en los días de hoy".

"Con Ramos he jugado un montón de partidos pero es verdad que una final de un Campeonato de España es diferente porque no hay puntos ATP y porque es otro ambiente", señaló Andújar.

Ramos puso fin a su carrera como deportista profesional el pasado jueves al perder en cuartos de final de la Copa Faulcombridge ante el británico de origen alemán Jan Choinski (6-4, 7-5), quien terminó levantando el título en la final.

Andújar analizó precisamente la Copa Faulcombridge y valoró la organización: "Estoy muy contento y orgulloso de todo el equipo, que ha hecho un esfuerzo tremendo porque desde el jueves, con lluvias, fuimos capaces de sacar los partidos y creo que a mí, como director del torneo, lo que más me congratula es que todo el mundo quiere repetir el año que viene".

La importancia de torneos como la Copa Faulcombridge

El que fuera número 32 del mundo en 2015 destacó la recuperación del Campeonato de España, que no se disputa desde 2017. "Es importante retomar este tipo de torneos para que tanto jóvenes promesas como los chicos que vengan puedan ver a los profesionales y semiprofesionales que van a jugar y tenerlos cerca", explicó.

Andújar también mostró su colaboración con la organización del torneo nacional: "Esto es hacer tenis, es crear tenis y afición, con lo cual, me van a tener apoyando el campeonato".