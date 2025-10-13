El Sporting Club de Tenis Valencia coronará a los sucesores de Paula Badosa y Carlos Taberner

Paula Badosa y el valenciano Carlos Taberner fueron los dos últimos tenistas que se proclamaron campeones de España Absolutos. Fue en 2017 cuando se celebró la hasta ahora, última edición del Campeonato de España Absoluto. Ahora, 8 años después volverá a celebrarse y será en València.

Cita en el Sporting

El Sporting Club de Tenis Valencia acogerá del 16 al 20 de diciembre el Campeonato de España Mapfre Masculino y el Campeonato de España Iberdrola Femenino organizado por la Real Federación Española de Tenis La competición, que volverá a traer a València un tenis de gran nivel, se ha presentado este lunes 13 de octubre en las instalaciones del Sporting Club.

Al acto asistieron el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz; el presidente de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana, Francisco Vicent; el presidente del Sporting Club de Tenis Valencia, Miguel Selvi y el Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera.

Cuadro final y fase previa

El torneo, como explicó Francisco Vicent, contará con un cuadro final de 28 tenistas tanto en la competición masculina como femenina: "Este Campeonato de España servirá como colofón al Circuito de Torneos Nacionales reuniendo a los mejores clasificados de este circuito más otros jugadores que se clasificarán por ránking y otros procedentes de la fase previa", En dicha fase previa estarán los campeones de cada campeonato territorial que acceden a esta fase previa de forma directa. La clasificación arrancará desde el 9 de diciembre con un cuadro de 48 tenistas del que saldrá el cuadro final con 28 jugadores".

Los organizadores durante la presentación / SD

Miguel Selvi, presidente de la Federación Española, resaltó la importancia de retomar un torneo que en València alcanzará la 105 edición del torneo masculino y la 92 del femenino: "Es un reto importante, tenemos una gran ilusión, se trata de un torneo que se había perdido y se retoma después de 8 años. Es una competición muy bonita que reunirá a las mejores raquetas que no estén en activo en el mundo profesional, grandes raquetas con proyección de ser grandes estrellas o grandes figuras que ya están dejando la alta competición. Seguro que nos brindarán un nivel de tenis maravilloso". Aunque aún es pronto para saber qué jugadores y jugadoras participarán, el presidente de la Federación destacó que el nivel será alto: "habrá jugadores de nivel internacional seguro, de la talla de Bernabé Zapata por ejemplo".

El presidente de la Federación destacó que por el Campeonato de España han pasado "todos los grandes jugadores que luego han llegado a al élite. El propio Rafa Nadal, con tan sólo 17 años jugó la final y la perdió ante Feliciano López. El Campeonato de España dejó de celebrarse porque se transformó en el antiguo Máster. Ahora lo retomamos porque es importante que haya unos campeones de España".

Congreso Nacional de Técnicos

El Campeonato de España, dotado con 41.250 euros en premios, contará con una amplia programación de eventos paralelos entre los que destaca el Congreso Nacional de Técnicos que reunirá a destacados técnicos nacionales e internacionales. "Hemos completado la semana del torneo con eventos como el Congreso de Entrenadores que se celebrará los días 19 y 20 de diciembre. Además se celebrará también el Master Final del Circuito de Aficionados que se celebrará el fin de semana anterior al Campeonato de España".

Otra actividad prevista es una mesa redonda con destacados exjugadores como Pablo Andújar, David Ferrer o Anabel Medina entre otros.

Fomentando el tenis

El director General de Deportes, Luis Cervera, resaltó el buen momento que vive el tenis en la Comunitat Valenciana: "Tenemos tres torneos ATP, un torneo WTA, ahora vamos a organizar el Campeonato de España...supone un ejemplo de cómo todos trabajan alineados para potenciar el tenis: Federación Valenciana, Federación Española, clubes, academias privadas... todos trabajan de forma coordinada. Hemos consegido ser una Comunidad pionera en el tenis, una de las que más jugadores forma. Acoger el Campeonatoo de España es dar un paso más en ese camino".