Carlos Alcaraz ya tiene rival para su debut en el Six Kings Slam

El duelo de apertura del pomposo torneo de exhibición 'Six Kings Slam' no tuvo color y el estadounidense Taylor Fritz ganó con solvencia al alemán Alexander Zverev en 59 minutos, por 6-3 y 6-4 y se citó con el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz en las semifinales del jueves. Fritz vuelve a cruzarse con Alcaraz. Será el quinto duelo. Cuatro los ganó el número uno del mundo, incluido el más reciente, en Tokio, semanas atrás. Sin embargo, sufrió una de las derrotas de este 2025 Alcaraz, superado por el estadounidense en la Laver Cup.

El choque, sin el talante habitual de la competición pero con un cuantioso botín económico como premio, subrayó la tendencia entre un jugador y otro. El partido mostró la situación del germano, tercero del mundo, y del norteamericano, cuarto, en este tramo final del curso.

La estabilidad de Fritz y la decadencia vigente del germano, con síntomas de agotamiento, mental y físico. El californiano nunca vio amenazado su triunfo. Porque ya de entrada, en la manga inicial, se situó con un 3-0 determinante para el parcial que ganó por 6-3. No mostró capacidad de reacción alguna el jugador de Múnich que cedió también su saque en el tercer juego del segundo y permitió que su rival ya contara con una ventaja de 3-1, una autopista hacia la victoria que selló sin contratiempos.

El norteamericano logró su séptima victoria seguida sobre el europeo. Y aumentó la ventaja en los enfrentamientos directos. Diez lleva ya Fritz sobre Zverev que solo ha sumado cinco. La última en tierra batida, en Roma, en el 2024.

Zverev prolonga su mala racha

Zverev lastra con esa condición de perdedor en citas relevantes. siempre con la sensación de poder dar el salto hacia la élite que comparten Alcaraz y Jannik Sinner y que nunca llega. El tercero del mundo solo ha ganado en Múnich este año perdió la final de Stuttgart, ante Fritz, y la del Abierto de Australia, otro Grand Slam que se le marchó.

Viene de actuaciones discretas en Shanghai, derrotado en segunda ronda por el finalista arthur Rinderknech y en su tercer partido de Pekín con el ruso Daniil Medvedev.

Su paso por Arabia Saudí ha sido efímero, irrelevante. Se marcha con un millón y medio de dólares, premio solo por participar.

Sinner desafía a Djokovic

Jannik Sinner no disimuló la enorme distancia que hoy por hoy mantiene con el griego Stefanos Tsitsipas, al que arrolló en la puesta en escena de ambos en la lustrosa exhibición de six Kings slam (6-2 y 6-3) para situarse en las semifinales del evento donde le espera el serbio Novak Djokovic.

Dejó atrás el número dos del mundo los malos ratos pasados hace una semana en Shanghai, donde dejó su partido ante el neerlandés Tallon Griekspoor con un abandono y sin poder salir por si solo de la pista víctima de los calambres, el calor sofocante y el desgaste físico.

A pesar de estar al margen de la competición el evento saudí, no hubo freno para el transalpino, que tardó una hora y 16 minutos en dejar fuera de combate a su rival. Ya en el primer set pudo ganar con un rosco. Pero levantó el pie del acelerador y Tsitsipas pudo maquillar el mal trago.

El curioso saldo favorable para el heleno en los cara a cara entre ambos no se vio en la cancha. Eran otros duelos. Antes de esta cita en Arabia, el griego contaba con seis victorias en los nueve precedentes entre ambos. Incluido el más reciente, el de Montecarlo en el 2024, sobre tierra. No han jugado desde entonces. Ahora fue otra cosa.

Porque el duelo reafirmó la distancia entre el número dos del mundo y el actual vigésimo séptimo. Tsitsipas llegó a ser el tres del circuito, pero hace mucho de ello. cuatro años. El ateniense no termina de encontrar la estabilidad ni en la pista ni fuera de ella, con varios cambios de entrenador, sin regularidad. En el curso, tras un prometedor arranque que le llevó al triunfo en Dubai, el duodécimo título de su carrera, no tuvo continuidad.

Regreso de Tsitsipas

Ha vuelto a las pistas Tsitsipas después de veinte días de su última aparición, en la Copa Davis, en la eliminatoria contra Brasil. No logra romper la dinámica negativa de los últimos tiempos. Y desde los cuartos de final que logró en Barcelona y en el Masters 1000 de Montecarlo no ha conseguido sumar dos victorias seguidas en ninguno de los eventos posteriores que ha jugado: Ni en Madrid, Ni en Roma, ni en Roland Garros, ni en Halle, ni en Wimbledon, donde se retiró a la primera, ni en los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, Ni winston Salem ni el Abierto de Estados Unidos. Ni siquiera en la Davis, donde ganó uno solo de los dos partidos que jugó.

Ha vuelto Tsitsipas a coger la raqueta tras renunciar a la gira asiática. Ni Tokio ni Pekín, ni Shanghai. En lo que va de año, solo 22 victorias y 18 derrotas. Su caída en la clasificación mundial ha sido estrepitosa.

Mal panorama en su puesta en escena en el Six King Slam la cita con Sinner que no permite tregua alguna. Al ganador del año pasado le da igual exhibición que competición. Mantiene el mismo ritmo y se situó con un 5-0 significativo, con aroma a un resultado abrumador. El heleno, sin embargo, pudo dar algo de lustre al marcador y ganó dos de ellos para perder por 6-2.

Ahora, Djokovic

Le espera Djokovic a Sinner, un rival habitual en los tiempos recientes al que ya le tiene tomada la medida. El serbio, que salió malparado de Shanghai, superado por el monegasco Valentin Vacherot y con síntomas de fatiga, ha perdido los cinco últimos partidos que ha disputado con el transalpino. Capaz aún de mantener el tipo en la competición da la sensación de estar lejos ya de Sinner y Alcaraz. Será el undécimo cara a cara entre el transalpino y el balcánico. Seis los ha sacado adelante Sinner, incluidas las semifinales de Wimbledon y Roland Garros este curso. Djokovic no gana desde la final de las Finales ATP del 2023.