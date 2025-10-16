Alcaraz - Fritz: horario y dónde ver las semifinales del Six Kings Slam

Turno para Carlos Alcaraz en Riad. El tenista muriano retoma la competición y lo hace enfrentándose a Taylor Fritz este jueves 16 de octubre en las semifinales del Six Kings Slam 2025, torneo de exhibición que se disputa en Arabia Saudí. Esta será la tercera vez que Alcaraz y Fritz se vean las caras en el último mes, y se presenta como la oportunidad para desequilibrar la balanza en este particular cara a cara. El americano salió victorioso en la Laver Cup, pero el de El Palmar le ganó la partida en la final del ATP 500 de Tokio.

Después de un pequeño parón en el calendario tras la victoria en el ATP 500 de Tokio, Alcaraz pondrá a prueba su tobillo en el torneo saudí, primer campo de pruebas del murciano de cara a un final de temporada menos exigente de lo que cabía esperar. Con un único Masters 1000 en el horizonte y el número 1 prácticamente asegurado hasta final de año, Alcaraz podrá dosificar esfuerzos de cara a las ATP Finals de Turín, última gran cita del calendario. En este sentido, el Six Kings Slam le ofrece la oportunidad de probarse ante algunas de las mejores raquetas del circuito, además de embolsarse un importante botín.

El ganador del cruce entre Alcaraz y Fritz medirá sus fuerzas ante Djokovic o Sinner en la gran final del sábado 18 de octubre, mientras que los dos perdedores se enfrentarán en el partido por el tercer y cuarto puesto.

Carlos Alcaraz celebra un punto. / Louise Delmotte / AP

Horario y dónde ver el partido

El partido entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz, correspondiente a las semifinales del Six Kings Slam 2025, tendrá lugar este jueves 16 de octubre a partir de las 18:30 horas (CET). En España, todos los partidos de Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam 2025 se podrán ver en streaming a través de Netflix, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición.