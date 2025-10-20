Alcaraz, Zverev y Musetti confirmados para la Final a 8 de la Copa Davis en la que no estará Sinner

La Copa Davis 2025 busca dueño. Del 18 a 23 de noviembre en Bolonia (Italia), ocho países, entre ellos España, lucharán por la preciada Ensaldadera. El alicantino David Ferrer, capitán español daba a conocer a los seleccionados para la gran cita con la gran novedad del regreso de Carlos Alcaraz, ausente en la eliminatoria previa. Jaume Munar y el valenciano Pedro Martínez, además del especialista en dobles Marcel Granollers completan el equipo español.

El murciano, número 1 encabaza un cartel de lujo en el que sin embargo, destaca la ausencia del número 2, Jannik Sinner que no estará en el equipo italiano. Sí estará el número 3, el alemán Alexander Zverev, y número 8, el italiano Lorenzo Musetti, que ocupará el puesto de número 1 italiano ante la ausencia de Sinner.

Los elegidos por David Ferrer / RFET

Cuartos de final

El equipo de Chequia, ante el que España jugará los cuartos de final, cuenta con las estrellas del Top 20 Jiri Lehecka y Jakub Mensik.

Chequia será el primer rival de España / Copa Davis

Ugo Humbert y Arthur Rinderknech liderarán a Francia en el primer partido de cuartos de final en la parte superior del cuadro, donde se enfrentarán a una selección belga que incluye a Zizou Bergs y Raphaël Collignon. En el otro partido de cuartos de final, la anfitriona y vigente campeona del mundo, Italia, estará liderada por Musetti y Flavio Cobolli, y se enfrentará a una selección austriaca con Filip Misolic y Jurij Rodionov. En el último cuarto de final, Jan-Lennard Struff y Yannick Hanfmann se unirán a Zverev en el equipo de Alemania que se medirá contra Argentina, liderados por Francisco Cerundolo y Tomás Martín Etcheverry.

Los cuartos de final de la Copa Davis se disputarán entre martes 18 y jueves 20 de noviembre, las semifinales se juegan el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre y la final de la Copa Davis 2025 el domingo 23 de noviembre.

Calendario y horario de partidos de la Final a 8 de la Copa Davis 202

CUARTOS DE FINAL

Martes 18 de noviembre (16:00): Francia (3) vs. Bélgica

Miércoles 19 de noviembre (16:00): Italia (1) vs. Austria

Jueves 20 de noviembre (10:00): España vs. Chequia (4)

Jueves 20 de noviembre (no antes de las 17:00): Argentina vs. Alemania (2)

SEMIFINALES

Viernes 21 de noviembre (16:00): (Francia o Bélgica) vs. (Italia o Austria)

Sábado 22 de noviembre (12:00): (España o Chequia) vs. (Argentina o Alemania)

FINAL

Domingo 23 de noviembre (15:00): Ganador de la Semifinal 1 vs. Ganador de la Semifinal 2

Equipos nominados para la Final a 8 de la Copa Davis 2025:

Francia

Ugo Humbert

Arthur Rinderknech

Benjamin Bonzi

Pierre-Hugues Herbert

Capitán: Paul-Henri Mathieu

Bélgica

Zizou Bergs

Raphael Collignon

Sander Gille

Joran Vliegen

Capitán: Steve Darcis

Italia

Lorenzo Musetti

Flavio Cobolli

Matteo Berrettini

Simone Bolelli

Andrea Vavassori

Capitán: Filippo Volandri

Austria

Filip Misolic

Jurij Rodionov

Lukas Neumayer

Lucas Miedler

Alexander Erler

Capitán: Jurgen Melzer

España

Carlos Alcaraz

Jaume Munar

Pedro Martínez

Marcel Granollers

Capitán: David Ferrer

Chequia

Jiri Lehecka

Jakub Mensik

Tomas Machac

Vit Kopriva

Adam Pavlasek

Capitán: Tomas Berdych

Argentina

Francisco Cerúndolo

Tomás Martín Etcheverry

Francisco Comesaña

Horacio Zeballos

Andrés Molteni

Capitán: Javier Frana

Alemania

Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Yannick Hanfmann

Kevin Krawietz

Tim Puetz

Capitán: Michael Kohlmann