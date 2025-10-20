Copa Davis
Alcaraz, Zverev y Musetti confirmados para la Final a 8 de la Copa Davis en la que no estará Sinner
Los ocho finalistas que lucharán por el título en Bolonia ya han definido sus equipos
La Copa Davis 2025 busca dueño. Del 18 a 23 de noviembre en Bolonia (Italia), ocho países, entre ellos España, lucharán por la preciada Ensaldadera. El alicantino David Ferrer, capitán español daba a conocer a los seleccionados para la gran cita con la gran novedad del regreso de Carlos Alcaraz, ausente en la eliminatoria previa. Jaume Munar y el valenciano Pedro Martínez, además del especialista en dobles Marcel Granollers completan el equipo español.
El murciano, número 1 encabaza un cartel de lujo en el que sin embargo, destaca la ausencia del número 2, Jannik Sinner que no estará en el equipo italiano. Sí estará el número 3, el alemán Alexander Zverev, y número 8, el italiano Lorenzo Musetti, que ocupará el puesto de número 1 italiano ante la ausencia de Sinner.
Cuartos de final
El equipo de Chequia, ante el que España jugará los cuartos de final, cuenta con las estrellas del Top 20 Jiri Lehecka y Jakub Mensik.
Ugo Humbert y Arthur Rinderknech liderarán a Francia en el primer partido de cuartos de final en la parte superior del cuadro, donde se enfrentarán a una selección belga que incluye a Zizou Bergs y Raphaël Collignon. En el otro partido de cuartos de final, la anfitriona y vigente campeona del mundo, Italia, estará liderada por Musetti y Flavio Cobolli, y se enfrentará a una selección austriaca con Filip Misolic y Jurij Rodionov. En el último cuarto de final, Jan-Lennard Struff y Yannick Hanfmann se unirán a Zverev en el equipo de Alemania que se medirá contra Argentina, liderados por Francisco Cerundolo y Tomás Martín Etcheverry.
Los cuartos de final de la Copa Davis se disputarán entre martes 18 y jueves 20 de noviembre, las semifinales se juegan el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre y la final de la Copa Davis 2025 el domingo 23 de noviembre.
Calendario y horario de partidos de la Final a 8 de la Copa Davis 202
CUARTOS DE FINAL
Martes 18 de noviembre (16:00): Francia (3) vs. Bélgica
Miércoles 19 de noviembre (16:00): Italia (1) vs. Austria
Jueves 20 de noviembre (10:00): España vs. Chequia (4)
Jueves 20 de noviembre (no antes de las 17:00): Argentina vs. Alemania (2)
SEMIFINALES
Viernes 21 de noviembre (16:00): (Francia o Bélgica) vs. (Italia o Austria)
Sábado 22 de noviembre (12:00): (España o Chequia) vs. (Argentina o Alemania)
FINAL
Domingo 23 de noviembre (15:00): Ganador de la Semifinal 1 vs. Ganador de la Semifinal 2
Equipos nominados para la Final a 8 de la Copa Davis 2025:
Francia
Ugo Humbert
Arthur Rinderknech
Benjamin Bonzi
Pierre-Hugues Herbert
Capitán: Paul-Henri Mathieu
Bélgica
Zizou Bergs
Raphael Collignon
Sander Gille
Joran Vliegen
Capitán: Steve Darcis
Italia
Lorenzo Musetti
Flavio Cobolli
Matteo Berrettini
Simone Bolelli
Andrea Vavassori
Capitán: Filippo Volandri
Austria
Filip Misolic
Jurij Rodionov
Lukas Neumayer
Lucas Miedler
Alexander Erler
Capitán: Jurgen Melzer
España
Jaume Munar
Pedro Martínez
Marcel Granollers
Capitán: David Ferrer
Chequia
Jiri Lehecka
Jakub Mensik
Tomas Machac
Vit Kopriva
Adam Pavlasek
Capitán: Tomas Berdych
Argentina
Francisco Cerúndolo
Tomás Martín Etcheverry
Francisco Comesaña
Horacio Zeballos
Andrés Molteni
Capitán: Javier Frana
Alemania
Jan-Lennard Struff
Yannick Hanfmann
Kevin Krawietz
Tim Puetz
Capitán: Michael Kohlmann
- El dinero que le debe el Barcelona al Valencia por el fichaje de Ferran Torres
- Hiopos Lleida - Valencia Basket, la Liga Endesa, en vivo y en directo
- Vitoria: El fin del sueño europeo del Valencia de Corberán
- Carlos Corberán confirma cuatro bajas
- LaLiga regresa apretando al Valencia CF
- Polémica en el Coliseum: expulsión de Nyom y Bordalás denuncia las burlas de Vinícius en el Getafe - Madrid
- Morales, recibido con pitos en el Ciutat de València
- El Valencia Mestalla de Angulo resucita con una remontada en Ibiza