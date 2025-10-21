Charo Esquiva y Andrés Santamarta buscan la gloria en China

El tenis español tendrá doble representación en las Finales del Circuito Mundial Juvenil ITF 2025 que se celebrarán del 22 al 26 de octubre en el Centro Internacional de Tenis de Sichuan, en Chengdu (China). Y ambos llegan desde la Comunitat Valenciana, ya que los clasificados son el valenciano Andrés Santamarta Roig y la alicantina Charo Esquiva Banuls

Ambos lucharán por el mejor premio del circuito mundial junior, que reúne a los ocho mejores tenistas sub-18 del año. Andrés, que parte como segundo cabeza de serie, debuta este miércoles contra el estadounidense Jack Kennedy, número cinco, mientras que Charo, número siete, se mide contra la belga Jeline Vandromme.

Entre los grandes favoritos

Andrés Santamarta, actual número 3 del ranking mundial, llega a la cita después de un año en el que ha ganado los torneos ITF J500 'Banana Bowl' de Gaspar (Brasil) y Offenbach (Alemania), convirtiéndose en el primer español en ganar más de un título de esta categoría.

Sus mejores resultados en Grand Slams Junior llegaron en Roland Garros y el US Open, alcanzando la tercera ronda en ambos. El jugador de 18 años también ha seguido adquiriendo experiencia profesional tanto en el Circuito Mundial ITF como en torneos ATP Challenger, alcanzando las semifinales del M25 Tarragona en marzo.

Andrés Santamarta, en uno de sus últimos torneos. / Paul Zimmer

“Mi temporada ha sido muy buena, sobretodo a principios de año cuando jugué algunos júniors, Futures y algún que otro Challenger. Estuve muy motivado y, sí que es verdad que, después del verano he tenido algunos meses más difíciles, pero en general ha ido bien”, explica el Campeón de España Júnior del pasado año y de la prestigiosa Orange Bowl en Estados Unidos.

Una semana "para disfrutar"

Charo Esquiva, por su parte, cuenta con dos triunfos esta temporada en los ITF J300 de Villena y Beaulieu-sur-Mer (Francia), además de proclamarse Subcampeona de Europa Júnior y ser finalista en el ITF J200 de Benicarló.

En los Grand Slams Junior, su mejor actuación fue en el US Open, donde llegó a los cuartos de final, además de alcanzar la tercera ronda en Roland Garros y Wimbledon. Además, en el circuito profesional ITF, participó en cinco torneos, destacando los cuartos de final en el W15 Logroño en agosto.

“Estoy muy contenta de estar aquí. Creo que ha sido un trabajo increíble durante todo el año. Estoy disfrutando bastante de la ciudad y de las costumbres, y voy a intentar hacerlo lo mejor posible aquí”, explica la de Bigastro, brillante cuartofinalista este año en el US Open, y octavofinalista en Roland Garros y Wimbledon.

Charo Esquiva, una de las grandes esperanzas del tenis español. / Paul Zimmer

"Todas somos buenas, estamos aquí por méritos propios y toca disfrutar de la semana”, resume la jugadora que lideró a la selección española Sub-18 que se proclamó Subcampeona de Europa en la 'Copa de SM La Reina/Soisbault'.

Precedentes

Con Santamarta y Esquiva son ya seis los españoles que hayan disputado el Másters júniors de la ITF. El último en hacerlo fue Rafael Jódar, finalista en la edición del pasado año. Anteriormente, lo jugaron Álvaro López San Martín en 2016, y Jaume Antoni Munar y Aliona Bolsova en la primera edición de 2015.

Formato y puntos en juego

Los puntos obtenidos durante los últimos doce meses en el Circuito Mundial Juvenil ITF contaron para la clasificación a estas Finales. Los tenistas han sido divididos en dos grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales tras tres días de competición en formato round robin (todos contra todos).

Por primera vez, el ganador y ganadora del torneo obtendrán 1000 puntos de ranking, lo mismo que en un Grand Slam Junior, lo que podría marcar una gran diferencia en la lucha por terminar 2025 como número uno mundial juvenil. Además, los jugadores recibirán becas de viaje para apoyar su transición al tenis profesional. Este año se repartirá una cifra récord de 220.000 dólares, con los campeones de 2025 recibiendo hasta 23.000 dólares, y las becas distribuyéndose progresivamente hasta el octavo lugar.

Todos los partidos se podrán seguir en directo en este enlace.