200 tenistas en el 'Internacional Junior David Ferrer' 2025 La Nucía

Tras las clasificatorias previas celebradas los días 18 y 19, el pasado lunes 20 de octubre comenzaron los partidos del cuadro final del 'Internacional Junior David Ferrer' de categoría J60 que se celebra en la Academia Ferrer de Tenis de La Nucía. En este torneo participan 200 tenistas de 20 países, que disputan el cuadro masculino, femenino y de dobles.

El 'Internacional Junior David Ferrer' está organizado por World Tennis Tour Junior, la Real Federación Española de Tenis y Academia Tenis Ferrer con la colaboración de la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía. Un nuevo evento deportivo internacional que acoge la Academia Tenis Ferrer ubicada en “La Nucía, Ciudad del Deporte”.

Competición

Las 6 pistas de tierra batida de la Academia de Tenis Ferrer de La Nucía albergan estos días 200 deportistas junior de 20 países diferentes en los cuadros masculinos, femeninos y dobles de este torneo internacional “Internacional Junior David Ferrer”. Además, también se utilizan las dos nuevas “pistas rápidas”, como zonas de calentamiento y para partidos de consolación. La competición comenzó el pasado sábado con eliminatorias previas y el pasado lunes 20 comenzó el cuadro final con 48 chicos y 48 chicas en individuales, y 24 parejas de chicos y 24 parejas de chicas en dobles que se está desarrollando estos días hasta las finales que serán mañana viernes en dobles y sábado 25 de octubre en individual masculino y femenino.

La Nucia ATF Torneo ITF Junior 3 2025 / SD

Un torneo que tiene un reconocido calado internacional J60, por lo que otorga puntos importantes para el ranking ITF Junior y atrae a jóvenes talentos de todo el mundo, generando una gran repercusión para La Nucía, Ciudad del Deporte.