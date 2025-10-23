Santamarta gana y sigue con opciones a entrar en las semifinales

El valenciano Andrés Santamarta venció es su segundo partido de la liguilla del Grupo B de las Finales del Circuito Mundial Juvenil ITF 2025 ante el estadounidense Benjamin Willwerth por 7-5 y 6-3. En la jornada inaugural el valenciano cayó ante el estadounidense Jack Kennedy por 7-5 y 6-0. Gracias a esta victoria Santamarta mantiene sus opciones y mañana, en el último partido de la liguilla, buscará su plaza en semifinales ante el alemán Max Schoenhaus.

“Ayer no fue el mejor día para mí, no estuve al 100% concentrado pero contento porque he estado concentrado, he sabido respirar entre puntos y estar más tranquilo y he podido saca este partido adelante a pesar de que hemos jugado en pista cubierta, donde la bola va más rápido, pero me ha gustado, así que a seguir mañana.

Charo, sin suerte

No corrió tanta suerte la alicantina Charo Esquiva quien en la primera jornada cedió ante la belga Jeline Vandrome en tres sets (6-3, 4-6, 6-2) y cayó ante la alemana Julia Stusek (7-6(3) y 6-1). Mañana se medirá a la estadounidense Kristina Penickova.

Los puntos obtenidos durante los últimos doce meses en el Circuito Mundial Juvenil ITF contaron para la clasificación a estas Finales, que se celebrarán del 22 al 26 de octubre. Los tenistas han sido divididos en dos grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales tras tres días de competición en formato round robin (todos contra todos).

Por primera vez, el ganador y ganadora del torneo obtendrán 1000 puntos de ranking, lo mismo que en un Grand Slam Junior, lo que podría marcar una gran diferencia en la lucha por terminar 2025 como número uno mundial juvenil. Además, los jugadores recibirán becas de viaje para apoyar su transición al tenis profesional. Este año se repartirá una cifra récord de 220.000 dólares, con los campeones de 2025 recibiendo hasta 23.000 dólares, y las becas distribuyéndose progresivamente hasta el octavo lugar.