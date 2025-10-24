Andrés Santamarta alcanza las semifinales de las Finales del Circuito Mundial Juvenil ITF 2025

El valenciano Andrés Santamarta ganó este viernes 24 de octubre su tercer partido de la liguilla del Grupo B de las Finales del Circuito Mundial Juvenil ITF 2025 ante el alemán Max Schoenhaus por 7-5 y 6-4, asegurándose así una plaza en las semifinales como primero de grupo. En semifinales se medirá al rumano Yannick Alexandrescou, que quedó segundo del Grupo A.

La otra semifinal la protagonizarán el alemán Max Schoenhaus y el italiano Jacopo Vasami.

En la competición femenina, Charo Esquiva corrió peor suerte al quedar eliminadas tras ceder su tercer partido. Hoy se enfrentó a la estadounidense Krstina Penickova quien le superó por por 6-3 y 6-2.

Sobre las Finales del Circuito Mundial Juvenil ITF

Los puntos obtenidos durante los últimos doce meses en el Circuito Mundial Juvenil ITF contaron para la clasificación a estas Finales, que se celebrarán del 22 al 26 de octubre. Los tenistas han sido divididos en dos grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales tras tres días de competición en formato round robin (todos contra todos).

Por primera vez, el ganador y ganadora del torneo obtendrán 1000 puntos de ranking, lo mismo que en un Grand Slam Júnior, lo que podría marcar una gran diferencia en la lucha por terminar 2025 como número uno mundial juvenil. Además, los jugadores recibirán becas de viaje para apoyar su transición al tenis profesional. Este año se repartirá una cifra récord de 220.000 dólares, con los campeones de 2025 recibiendo hasta 23.000 dólares, y las becas distribuyéndose progresivamente hasta el octavo lugar.