Andrés Santamarta acaba tercero en las Finales del Circuito Mundial Juvenil

El valenciano Andrés Santamarta acabó tercero en las Finales del Circuito Mundial Juvenil ITF 2025 tras derrotar al japonés Ryo Tabata por 7-6(5) y 7-6(4) en el partido de desempate por el tercer y cuatro puesto. El sábado en semifinales cedió ante el rumano Yannick Alexandrescou por 6-2 y 6-4.

Andrés Santamarta / ITF/Paul Simmer

Sustituyó al lesionado Vasami

El valenciano se despertó con la noticia de que el italiano Jacopo Vasami, lesionado no podría disputar el partido de tercer y cuarto puesto. En su lugar saltó a la pista el japonés Ryo Tabata con quien Andrés nunca había jugado. El partido fue intenso y muy cerrado. El español se impuso en dos tie breaks.

“Ha sido un buen partido hoy. El cambio de oponente de última hora no me afecto, hay que adaptarse siempre a las cosas en tenis. No conocía mucho a Ryo pero supe estar muy concentrado y hacer mi juego”, declaró Andrés. “Ha sido una gran experiencia ser parte de este torneo. Es todo un proceso de aprendizaje en mi camino para seguir creciendo como tenista. Ahora me toca jugar el Campeonato de España por Equipos en Murcia y luego ya veremos. A seguir trabajando”.

Una beca para seguir creciendo

Tras este gran resultado, Santamarta recibe una beca de 14.000 dólares para gastos de viajes y entrenadores. En el cuadro femenino la valenciana Charo Esquiva recibirá también una beca de 6.500 dólares como octava clasificada.