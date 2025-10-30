El próximo reto para Alcaraz: buscará en casa de Sinner las sensaciones que le hicieron ganar 51 de 53 partidos

Carlos Alcaraz , eliminado a las primeras de cambio en el Masters 1.000 de París, tendrá tiempo para reflexionar y para recuperar tono físico -se le vio con poca chispa frente en la derrota por 6-4, 3-6 y 4-6 frente al británico Cameron Norrie- y buscará recuperar sensaciones en Italia, el país de su máximo rival en el circuito, Jannik Sinner, y que le llevaron a ganar 51 de 53 partidos ATP.

El murciano, de 22 años, pelea por mantener el número 1 de la ATP ante la gran presión que ejerce el transalpino y, después de su KO en la capital francesa, se focalizará en las Nitto ATP Finals, a celebrar del 9 al 16 de noviembre en Turín, para a continuación disputar la Final a Ocho de la Copa Davis en Bolonia. Esa cita, a desarrollar entre los días 18 y 23 del próximo mes, la afrontará el de El Palmar liderando al equipo español y Sinner ya comunicó que no jugaría con el italiano para descansar.

Antes de volar hacia Turín el pupilo de Juan Carlos Ferrero y Samuel López preparará estas dos citas con el reto de recuperar su mejor versión o acercarse a ella, esa que le hizo conquistar ya ocho títulos este año. Haber caído tan pronto en París rompió con una extraordinaria dinámica de Alcaraz, quien no quedaba apeado en un debut desde hacía 220 días, en concreto desde su derrota frente al belga David Goffin en el Masters 1.000 de Miami por 7-5, 4-6 y 3-6 el 22 de marzo.

Masters 1.000 de París: Carlos Alcaraz - Cameron Norrie. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

A partir de entonces y hasta este nuevo tropiezo fueron 53 los encuentros del circuito que disputó y sólo perdió dos para conquistar siete títulos en ese periodo -Masters 1.000 de Montecarlo y Roma, Roland Garros, ATP 500 de Queen's, Masters 1.000 de Cincinnati, Abierto de Estados Unidos y ATP 500 de Tokio, por ese orden- y , aunque no ganó, sí que llegó lejos en los otros dos campeonatos en los que tomó parte en ese largo tramo de la temporada, en concreto en el ATP 500 de Barcelona y en Wimbledon, cuyas finales perdió.