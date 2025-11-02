Sinner se corona en París y Alcaraz pierde el número 1

Jannik Sinner ha regresado al número 1. La derrota de Carlos Alcaraz en la primera ronda del Masters 1.000 de París abría la puerta al italiano para regresar a lo más alto del ranking. Dependía de sí mismo, solo necesitaba conquistar el título en la capital francesa. El objetivo estaba claro y desplegando su mejor tenis el de San Candido fue deshaciéndose uno a uno de sus rivales hasta la final. En frente en ese partido final en la pista de La Défense tenía a un Felix Auger-Aliassime que, pese a llegar a buen nivel, poco pudo hacer para contener al vendaval Sinner.

Con un claro 4-6, 6-7, sin hacer esfuerzos extra, Jannik Sinner se llevó el título en París, el quinto de la temporada tras Pekín, Viena, Wimbledon y Open de Australia y regresó a lo alto de la clasificación ATP. Un puesto con el que afrontará a partir del 9 de noviembre las Nitto ATP Finals, su último gran torneo de este 2025.

Después de realizar un torneo prácticamente impecable, sin haber concedido ni un solo set, Sinner arrancó la final dispuesto a desempatar la estadística de duelos directos entre él y Auger-Aliassime. Los dos se han enfrentado cuatro veces, con dos victorias para cada uno, las dos últimas este año, con triunfo del transalpino. Las bases del partido se sentaron ya desde el primer juego. En un visto y no visto arrebató el saque a Auger-Aliassime que tuvo que remar a contracorriente el resto de la manga.

El canadiense aguantó en su último turno con el saque la presión del italiano y el 'warning' que recibió por agotar el tiempo en el saque, pero Sinner ya tenía el trabajo hecho desde el principio del partido y no necesitó más. Cerró el set al servicio en poco más de 45 minutos de juego.

Auger-Aliassime se pone serio

Auger-Aliassime empezó el segundo set con un punto más de nivel, suficiente para evitar que la situación del primer set se repitiera. El estadounidense volvió a comenzar sacando y, tras una doble falta, propició la segunda bola de break del partido, la segunda para Sinner. A diferencia de la anterior, esta sí consiguió levantarla y aguantó el punto. En los siguientes juegos reinó la igualdad, hasta el séptimo, en que Sinner dispuso de dos bolas de rotura. Salvó ambas el canadiense, pero sus defensas empezaban a caer.

La tensión del momento propició una nueva doble y otra bola de quiebre que se sacó de encima con un 'ace'. Una apuesta más que arriesgada que salió bien como primer paso para llevarse ese complicado juego. La respuesta fue clara de Sinner, juego en blanco y a por el siguiente. Pero también es humano el pupilo de Darren Cahill que concedió una doble falta para dar vida a su rival, aunque lo solucionó con dos ganadores.

Sin que ninguno de los dos consiguiera el objetivo de la rotura, la segunda manga se decidió en el 'tie-break', que mantuvo la igualdad que había reinado en el set. Sinner llegó a tener una renta de 2-5 pero Auger-Aliassime se recuperó con sus dos servicios para colocar el 4-5. En el turno de saque del de San Candido tampoco falló y sumó los dos puntos que necesitaba para cerrar el set, el partido y volver al número 1.

Carrera de final de curso

La vuelta al número 1 en París no asegura al italiano mantener esa posición de privilegio hasta final del año y serán las Nitto ATP Finlas las que acaben decidiendo. Sinner defenderá 1.500 puntos en Turín, como vigente campeón, mientras que Alcaraz apenas defiende 200, por lo que el de San Candido no puede despistarse si no quiere ver superado por el murciano.

Con la derrota, Felix Auger-Aliassime no pudo asegurar su presencia en el torneo de maestros. El canadiense es actualmente octavo, tras subir dos posiciones al alcanzar la final en París, en pugna con Lorenzo Musetti por la posición. El italiano disputará el torneo de Atenas para conseguir los puntos necesarios mientras que el norteamericano lo intentará en el Moselle Open en Metz.