Los cálculos de Carlos Alcaraz para volver al número uno

Carlos Alcaraz ha dejado de ser número uno del mundo... pero su objetivo es recuperarlo. Jannik Sinner ocupa ahora este puesto y es su gran rival en esa calculadora para cerrar la temporada de tenis al frente a la ATP. ¿Qué tiene que hacer? Las Nitto ATP Finals es el siguiente torneo en la hoja de ruta del tenista murciano para recuperar el número 1, que puede que necesite ganar tres partidos en el torneo de la ATP que cerrará la temporada aunque le podría valer con menos pero en tal caso ya dependería de que su gran rival no fuese campeón.

A falta de los puntos que se concederán en ese torneo, que se celebrará del 9 al 16 de este mes de noviembre sobre la pista dura del Inalpi Arena, la lucha por el liderato en el tenis mundial está muy abierta entre el de El Palmar, de 22 años, y el de San Cándido, de 24. Sinner, quien hace unos días fue el vencedor del ATP 500 de Viena y este domingo lo fue en el Masters 1.000 de París -venció en la final al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-4 y 7-6 (4)-, acumula 11.500 puntos por los 11.250 que tiene Alcaraz, eliminado a las primeras de cambio en la capital francesa -cayó por 6-4, 3-6 y 4-6 ante el británico Cameron Norrie-.

Los mejores ocho tenistas del mundo

Ese sorpaso hace que en Turín haya aún más interés puesto en una competición en la que comparecerán los ocho mejores jugadores del año -Alcaraz, Sinner, el alemán Alexander Zverev, el serbio Novak Djokovic, los estadounidenses Ben Shelton y Taylor Fritz, el australiano Alex de Miñaur y Auger-Aliassime o el italiano Lorenzo Musetti, jugándose estos dos áun la última plaza que hay vacante-.

Los ocho tenistas que acudan a tierras italianas se distribuirán en dos grupos, en los que se jugarán tres partidos cada uno con el objetivo de acceder a unas semifinales de las que saldrá la final y de ahí el campeón.

Masters 1.000 de París: Carlos Alcaraz - Cameron Norrie. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

La calculadora de Alcaraz

Alcaraz defenderá los 200 puntos que sumó el pasado año y Sinner los 1.500 que obtuvo al llevarse el título con cinco victorias. Ese hecho otorga al palmareño serias opciones de acabar 2025 en lo más alto pero la batalla se prevé dura.

Si el español perdiera los tres partidos de la primera fase en Turín acabaría el año con 1.050 puntos y cedería el primer puesto en el caso de que Sinner fuese campeón y al italiano, en tal caso, le valdría incluso encajar una derrota en la fase de grupos o hasta dos aunque en este último supuesto lo tendría difícil para seguir adelante en la competición. Si Alcaraz ganara un choque Sinner tendría que ser campeón venciendo cuatro de cinco compromisos. Dos triunfos del murciano en Italia le acercarían a su objetivo de rematar 2025 con el liderato de la ATP y con tres sería suyo sí o sí. E