David Ferrer completa su equipo para las Finales de la Copa Davis

Pablo Carreño completará la Selección Española MAPFRE de Tenis en la Final 8 de Copa Davis de Bolonia, El medallista olímpico se une a Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers en busca de la 7ª Ensaladera de plata del 18 al 23 de noviembre.

Un equipo para ganar

Pablo Carreño acompañará a Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez Portero, Marcel Granollers en la Selección Española MAPFRE de Tenis que disputará la Final 8 de la Copa Davis de Bolonia, del 18 al 23 de noviembre, según ha confirmado este lunes el capitán David Ferrer. España debutará contra Chequia el jueves 20, en la eliminatoria de cuartos de final.

Pablo Carreño firmó el quinto punto en la histórica remontada de España sobre Dinamarca en el Qualifier de segunda ronda jugado el pasado mes de septiembre en Marbella, superando un 0-2 en contra, por primera vez en su historia. Anteriormente había ganado a Suiza (3-1) en la primera ronda disputada en Biel en febrero.

Chequia consiguió una brillante victoria (2-3) a domicilio ante Estados Unidos en Delray Beach, tras ganar en casa a Corea del Sur (4-0). El equipo está liderado por dos jugadores en el Top-20 mundial: Jiri Lehecka (#17), Jakub Mensik (#19), más Tomas Machac (#31).

El camino hacia la Final

El ganador de esta eliminatoria se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre Argentina y Alemania. En la parte alta del cuadro, el equipo anfitrión y campeón del pasado año Italia, se medirá a Austria, mientras que Francia lo hará contra Bélgica.

El grueso de la delegación española viajará a Bolonia el viernes 14 de noviembre, y al día siguiente iniciará los entrenamientos en el Super Tennis Arena del Bologna Fiere.

Las entradas están ya a la venta en la web oficial de la Copa Davis.