Sara Sorribes anuncia su regreso a las pistas

Tras ganar una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París junto a Cristina Bucsa, Sara Sorribes sorprendió a todos al anunciar su retirada el pasado 17 abril, para priprizar su salud mental, al destacar que había "perdido la ilusión de entrenar, de mejorar e incluso de ir a torneos". En aquel momento añadía que no sabía si sería una retirada temporal o definitiva pero por suerte para los amantes del tenis y sus seguidores, finalmente ha decidido volver a las pistas tras siete meses alejada del tenis.

La de Vall d'Uixó, que era la número 40 del ranking WTA cuando paró, volverá a la competición el próximo 17 de noviembre, en la gira latinoamericana, después de varios meses de reflexión y crecimiento personal, en los que sacó tiempo hasta para realizar el Camino de Santiago.

En declaraciones a Nara Seguros, su patrocinador oficial, destaca que "han sido meses muy especiales. Por primera vez en mucho tiempo he podido parar, respirar, y vivir la vida sin la presión constante de competir. He hecho cosas que siempre había querido hacer y nunca encontraba el momento: aprender a tocar el piano, practicar yoga, pasar mucho tiempo con mi familia… Creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida”.

Recuerda, además, los motivos que le llevaron a parar su carrera. "Llevaba tiempo sintiendo que algo no estaba bien, que mi cabeza necesitaba un descanso. Venía sufriendo desde hace muchos meses dentro de una pista de tenis y tomar la decisión no fue fácil. Como deportista, tienes la sensación de que estás fallando, de que no deberías parar. Pero entendí que cuidar de mí era lo más importante. Estoy muy orgullosa de haberlo hecho”.

Sobre las lecciones que se pueden sacar de un ejemplo como el suyo, destaca que "sobre todo, he aprendido el valor de hablar, de pedir ayuda y de no esconder lo que te pasa. Durante mucho tiempo intentas seguir adelante sin mostrar debilidad, pero cuando te atreves a compartirlo, cuando lo dices en voz alta, algo cambia. Te sientes escuchada, comprendida, y eso ya es un paso enorme. También he aprendido a ser más amable conmigo misma, a no exigirme tanto y a aceptar que hay momentos buenos y otros no tanto, y que todos forman parte del camino. He tenido la suerte de estar acompañada por personas que me han dado mucho cariño y apoyo durante todo este tiempo, así como Nara Seguros, que ha estado siempre a mi lado”.

Sobre cómo ha sido la decisión de volver a competir, destaca un momento clave. "Septiembre fue un punto de inflexión. Empecé a salir más, a moverme sin la presión de competir: correr por la montaña, ir al gimnasio, jugar al pádel… Volví a disfrutar del deporte sin exigencias, simplemente por placer. Físicamente me sentía bien, y eso me dio confianza y mucha fuerza mental. Sentí que quería volver, pero de otro modo, con otra mirada. Creo que ha llegado en el momento perfecto; si hubiera esperado más, quizás me habría costado reencontrar ese impulso”.

Respecto a su nueva etapa en competición, se la quiere tomar con más calma. "Afronto esta etapa con calma, con ilusión y con muchas ganas. Me he dado cuenta de que me queda tiempo para seguir creciendo, para disfrutar y para volver a intentarlo. Este proceso me ha hecho más fuerte, pero también más humana. Tenía miedo de volver a entrar en la pista, pero cuando lo hice sentí una mezcla de nervios, respeto y felicidad. Fue precioso y me recordó por qué amo este deporte”.

Ahora mira al futuro, pero atrás puede presumir también de una exitosa carrera deportiva, desde su primer título WTA en 2021 en Guadalajara (México), tras superar a Eugenie Bouchard en la final, y ese mismo año alcanzó su mejor ranking (nº 32 del mundo). En dobles, también ha brillado, conquistando seis títulos, así como la guinda de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Su regreso ya es la mejor noticia posible parael tenis español, que la arropó tras su decisión de parar para cuidar su salud física y mental.