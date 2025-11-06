Nitto ATP Finals 2025: fechas, horarios, cuándo juega Alcaraz y dónde ver los partidos por televisión

El objetivo de Carlos Alcaraz está claro... pero ¿cuándo se juegan las Nitto ATP Finals 2025? ¿Se podrá ver por televisión? Esa es la pregunta que se hacen ahora mismo los seguidores del tenista murciano. Turín acoge, del 9 al 16 de noviembre, el torneo que pone el colofón a la temporada ATP y en el que participan los ocho primeros clasificados del ranking. El murciano busca redimirse en la ciudad italiana tras su frustrante participación en el Master 1.000 en París, donde cedió en su estreno ante Norrie y perdió además el número 1 del mundo en favor de Jannik Sinner, su máximo rival.

Los mejores jugadores del mundo competirán en las Nitto ATP Finals de Turín, donde el vigente campeón Jannik Sinner intentará revalidar el título en el prestigioso evento broche de temporada. Por su parte, Carlos Alcaraz aspira a su primera copa de maestro. El pupilo de Juan Carlos Ferrero llega al último torneo individual de la temporada con un balance de 67 victorias y 7 derrotas en 2025. Algunas supusieron la consecución de dos grandes: Roland Garros y US Open, donde además destronó a Sinner. También ha sumado varios Master 1.000 este año.

¿Cuándo se celebran las Nitto ATP Finals 2025?

Las Nitto ATP Finals 2025 tendrán lugar del 9 al 16 de noviembre. Este evento de pista dura bajo techo, inaugurado en 1970, se disputará en el Inalpi Arena de Turín. El director del torneo es Adam Hogg.

¿Cuál es el formato y quiénes participan en las Nitto ATP Finals 2025?

El torneo de Turín contará con ocho jugadores divididos en dos grupos de cuatro, avanzando los dos primeros de cada grupo a las semifinales. Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton y Alex de Miñaur han logrado su clasificación. La última plaza quedará definida en los próximos días.

Carlos Alcaraz y su equipo, en Turín. / ATP

¿Cuál es el calendario de las Nitto ATP Finals 2025?

Partidos de Fase de Grupos: Domingo, 9 de noviembre – Viernes, 14 de noviembre. Sesión de tarde desde 11:30 a.m. (dobles) y 2:00 p.m. (individuales). Sesión de noche desde 6:00 p.m (dobles) y no antes de 8:30 p.m. (individuales).

Semifinales: Sábado, 15 de noviembre. Sesión de tarde desde 12:00 p.m. (dobles) y 2:30 p.m. (individuales). Sesión de noche no antes de 6:00 p.m. (dobles), y no antes de 8:30 p.m. (individuales).

Final: Domingo, 16 de noviembre. Final de dobles desde 3:00 p.m. y final individual desde 6:00 p.m.

Dónde ver por televisión

Las Nitto ATP Finals 2025 se disputan del 9 al 16 de noviembre. Se podrán seguir en directo por televisión y online streaming a través de Movistar Plus+.