El gran objetivo de Alcaraz: Cómo destronar a Sinner en pista cubierta

Carlos Alcaraz tiene claro que quiere acabar la temporada con el número uno de la ATP en su poder. Sin embargo, después del batacazo inesperado de París, la cosa se ha complicado un poco y se lo juega todo a una sola carta en las Nitto ATP Finals. Torneo en casa de su gran rival, Jannik Sinner, y sobre la superficie favorita del italiano, donde acumula nada menos que 26 partidos seguidos ganando en pista dura bajo techo. ¿Qué tiene que hacer el tenista murciano?

El pupilo de Juan Carlos Ferrero se enfrentará la próxima semana en Turín al desafìo de destronar a Sinner, y de hacerlo en su país y rompiendo pronósticos pues el de San Cándido, actual líder del circuito ATP, acumula nada menos que 26 partidos seguidos ganando en pista dura bajo techo, escenario en el que se disputarán las Nitto ATP Finals. El murciano ahora aparece como número 2 de la lista internacional -11.250 puntos por los 11.500 de Sinner- aunque en el momento en el que empiece a rodar la pelota en el Inalpi Arena recuperará el liderato en la clasificación online al defender sólo 200 puntos en este torneo, el último del circuito este año, mientras que su adversario en esa lucha expondrá 1.500.

Los números en pista dura

Sinner es especialmente fiable jugando en pista dura y más aún cuando la cancha es techada y no es algo secundario porque las condiciones que se dan jugando en estas circunstancias varían con respecto a hacerlo en otra superficie y también al aire libre fundamentalmente por la rapidez de la bola. En Turín el juego será más rápido, lo cual favorece al tenis de Sinner con relación de Alcaraz.

Los números no engañan y el transalpino no pierde un encuentro en las condiciones en las que se disputará las Nitto ATP Finals desde el año 2023. El pelirrojo jugador, que además tendrá el apoyo mayoritario del público en esta cita a disputar del 9 al 16 de noviembre, viene de ser campeón en pista dura y bajo techo en el Masters 1.000 de París y en el ATP 500 de Viena durante el último mes -diez partidos jugados y diez ganados-.

En total, de los 23 trofeos ganados por Sinner como profesional ocho los logró en campeonatos disputados bajo techo -Sofía 2020 y 2021, Amberes 2021, Montpellier 2023, Viena 2023 y 2025, Rotterdam 2024 y Nitto ATP Finals 2024- mientras que Alcaraz, con 24 entorchados, sólo se llevó uno jugando sin ver el cielo, el del ATP 500 de Rotterdam en febrero de este año.

Jannik Sinner, en la final de París. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

En el bagaje de victorias derrotas el italiano suma un 86-21 con el referido 10-0 este año en partidos indoor y el español un 31-14 con un 6-2 en la presente campaña. El palmareño, además de los cinco encuentros que venció en Países Bajos, jugó bajo techo en la Copa Laver con un triunfo y una derrota y su último partido, en el que cayó frente al británico Cameron Norrie en París por 6-4, 3-6 y 4-6.

Alcaraz prepara el asalto al número 1 del ranking ATP / EFE

¿Qué necesita Alcaraz para terminar el año como número 1 del mundo?

Las cuentas de Alcaraz en Turín son sencillas. El de El Palmar terminará el año en lo más alto del ranking siempre y cuando consiga tres victorias en las ATP Finals, ya sea en la 'Round Robin' (compuesta por tres partidos), en semifinales o en la gran final. Este registro le encumbraría por encima de Sinner incluso si el italiano termina el torneo como campeón invicto.

En el caso de que Sinner se corone en Turín pero registre una derrota en la primera fase, a Alcaraz le bastaría con ganar dos partidos para mantener el número 1. Si Sinner ganase el título con dos derrotas en la 'Round Robin', a Alcaraz le bastaría con una victoria para seguir en su posición de privilegio.